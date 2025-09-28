Descoperire arheologică rară în Colonia Avalon. Un student a găsit, fără să știe, o comoară: Șapte „monede din scoici” wampum

Arheologii din Newfoundland au descoperit șapte mărgele wampum, confecționate din scoici. Sursa foto: Barry Gaulton

Arheologii din Newfoundland au descoperit șapte mărgele mici, cunoscute sub denumirea de wampum, confecționate din scoici, potrivit Live Science. Cel care le-a găsit a fost un student la arheologie, care nici măcar nu și-a dat seama că era vorba despre artefacte valoroase.

Cele șapte mărgele au fost găsite în Newfoundland, Canada, și reprezintă o descoperire rară – posibil singurele mărgele wampum identificate până acum în această regiune. Ele oferă indicii valoroase despre relațiile comerciale dintre populațiile indigene și coloniștii europeni.

Descoperirea a fost făcută în luna iulie, în situl arheologic Colonia Avalon, situat în Ferryland – o veche așezare europeană care, în secolul al XVII-lea, funcționa și ca punct de schimb pentru populațiile indigene.

Ce sunt mărgelele wampum

Mărgelele, de formă tubulară și colorate în alb și mov, au fost realizate din cochilii de whelk (melci de mare carnivori) și quahog (scoici cu cochilie dură). Ele au fost descoperite de studentul la arheologie Calum Brydon, care a declarat pentru CBC News că, inițial, nu și-a dat seama ce anume găsise. Câteva minute mai târziu, însă, arheologii responsabili de săpături au recunoscut imediat mărgelele ca fiind wampum.

„Toate mărgelele wampum au fost găsite într-un strat de resturi menajere din secolul al XVII-lea, aflat într-o încăpere de depozitare asociată cu locuința principală din Ferryland, cunoscută sub numele de Mansion House”, a declarat Barry Gaulton, arheolog și profesor la Memorial University din St. John’s, Newfoundland și Labrador, pentru Live Science.

Populațiile indigene foloseau adesea mărgelele wampum ca monedă de schimb în relațiile cu coloniștii europeni. Totuși, aceste mărgele ar putea fi primele de acest fel descoperite vreodată în provincia cea mai estică a Canadei.

„La Colonia Avalon nu a mai fost găsită nicio mărgea wampum în peste 30 de ani de cercetări arheologice continue”, a spus Gaulton într-un e-mail. „Din câte știm, nu există alte descoperiri de mărgele wampum în întreaga provincie Newfoundland și Labrador.”

Moneda din scoici

Termenul „wampum” provine din engleză, dar are originea în cuvântul algonquin wampumpeag, care înseamnă „șirag de mărgele din scoici albe”. Inițial, numeroase popoare indigene – în special cele din estul Americii de Nord, înainte și după colonizarea europeană – foloseau mărgelele wampum în scopuri ceremoniale. De exemplu, brâurile sau colierele bogat ornamentate cu astfel de mărgele erau utilizate pentru a consemna evenimente importante, precum tratate sau declarații de război.

Ulterior, însă, wampum-ul a fost folosit și ca monedă de schimb în relațiile comerciale cu coloniștii. Gaulton consideră că acesta este și modul prin care mărgelele descoperite au ajuns la situl Colonia Avalon.

„Wampum-ul a fost, cel mai probabil, adus la Ferryland prin comerț sau schimb cu negustori olandezi sau din Noua Anglie, care la rândul lor îl obținuseră de la populațiile indigene”, a explicat el.

Deoarece așezarea a fost în mare parte abandonată până la sfârșitul secolului al XVII-lea, este probabil ca mărgelele să fie chiar mai vechi.

Stilul mărgelelor și metoda prin care au fost perforate indică faptul că au fost realizate în jurul anului 1600. „Este probabil ca ele să fi ajuns la Ferryland în anii 1640 sau 1650”, a spus Gaulton. „Descoperirea lor într-un strat domestic de resturi datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea sugerează că au fost pierdute sau aruncate în acea perioadă.”

Deși astfel de mărgele sunt frecvent asociate cu grupuri indigene din Canada cunoscute drept First Nations, cum ar fi poporul Mi’kmaq, care locuia în Newfoundland în acea perioadă, Gaulton afirmă că nu se știe exact cine le-a realizat și unde anume.

Ce este Colonia Avalon

Colonia Avalon era, oficial, Provincie a Coroanei Britanice și una dintre primele regiuni din America de Nord colonizate de europeni.

A fost fondată în anul 1621, dar a fost abandonată la scurt timp, din cauza iernilor aspre și a conflictelor cu populațiile indigene. A fost reocupată în anii 1630 și a devenit ulterior un important centru de pescuit și comerț, potrivit site-ului Newfoundland and Labrador Heritage.

Astăzi, situl face parte din localitatea Ferryland, aflată la aproximativ 50 de kilometri sud de St. John’s.

Încă din anii 1980, în situl arheologic au fost descoperite zeci de mii de artefacte, inclusiv fragmente de ceramică englezească, olandeză și germană; sticlărie; pipe de lut coloniale; unelte de fier, cum ar fi cuțite și linguri; muschete și gloanțe de muschetă, folosite pentru apărare împotriva atacurilor din partea populațiilor indigene sau a piraților; dar și bijuterii aparținând coloniștilor.

Arheologii au mai descoperit și urmele unor străzi pavate cu piatră cubică; o porțiune dintr-un zid de protecție împotriva eroziunii și valurilor înalte; precum și ruinele unei clădiri mari, Mansion House, despre care se crede că a fost construită de George Calvert, fondatorul așezării și, practic, primul guvernator al provinciei.