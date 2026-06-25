Descoperire complet neașteptată într-o peșteră de pe insula italiană a celebrităților. Scafandrii au ajuns acolo printr-un tunel

Scafandrii poliției italiene au descoperit într-o peșteră de pe insula Ponza 40 de kilograme de hașiș, cu o valoare estimată la peste o jumătate de milion de dolari.FOTO: CNN

Scafandrii poliției italiene au descoperit într-o peșteră de pe insula Ponza 40 de kilograme de hașiș, cu o valoare estimată la peste o jumătate de milion de dolari. Drogurile erau ascunse într-o zonă greu accesibilă a insulei, care este una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiști și de celebrități, scrie CNN.

Autoritățile au anunțat că au confiscat 330 de pachete de hașiș, depozitate într-o peșteră la care se poate ajunge doar de pe mare. Ponza, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și stâncile abrupte, este una dintre cele mai apreciate insule din largul coastelor Italiei.

Potrivit poliției locale, intrarea în peștera din zona Chiaia di Luna era monitorizată de anchetatori. Oamenii legii cred că drogurile, evaluate la peste 500.000 de dolari pe piața neagră, urmau să fie vândute în timpul sezonului turistic de vară, care începe odată cu weekendul prelungit dedicat Sfinților Petru și Pavel.

În imaginile publicate de autorități se vede cum scafandrii poliției ajung cu barca în apropierea peșterii, înainte de a intra în spațiul îngust în care era ascunsă captura.

FOTO: CNN

Operațiunea a fost desfășurată de Unitatea Navală nr. 4 din Gaeta, împreună cu filiala din Ponza a Gărzii Financiare. Instituția a transmis că drogurile au fost găsite de scafandri specializați, care au pătruns printr-un tunel pentru a ajunge la peșteră.

Potrivit Gărzii Financiare, ancheta a inclus activități de informații, supravegherea zonei și monitorizarea mișcărilor în zonă. Aceste verificări au dus la descoperirea unei cantități importante de droguri, despre care autoritățile spun că era destinată pieței ilegale din timpul sezonului estival.

Reprezentanții instituției au descris operațiunea ca pe un rezultat important și au subliniat pregătirea echipelor implicate, capabile să acționeze în medii dificile și greu accesibile.

Anchetatorii cred că hașișul ar fi fost transportat cu o barcă pneumatică din Anzio, localitate aflată pe continent, până pe insula Ponza.

Primarul insulei, Francesco Ambrosino, a declarat pentru presa locală că autoritățile urmăresc atent fenomenul traficului de droguri, mai ales în sezonul turistic. Ponza are o suprafață de doar aproximativ opt kilometri pătrați. „Sezonul abia a început. Pentru weekendul Sfinților Petru și Pavel ne așteptăm la aproximativ 15.000 de vizitatori, în condițiile în care insula are 3.000 de locuitori”, a declarat primarul pentru La Repubblica. „La un asemenea număr de turiști, este clar că traficul de droguri poate deveni o problemă. Capturile făcute arată însă că forțele de ordine sunt atente, iar acest lucru este încurajator”, a mai spus Ambrosino.

Primarul a explicat că prezența redusă a forțelor de ordine face insula atractivă pentru petrecăreți. Ponza are doar cinci polițiști, care sunt ocupați în mare parte cu dirijarea traficului și cu gestionarea fluxului de pasageri care coboară de pe feriboturi.

Ponza, cea mai mare insulă din arhipelagul Pontin, situată în largul coastelor Italiei, între Roma și Napoli, este de mult timp o destinație preferată de vedete. Printre celebritățile care au vizitat insula se numără regretatul creator de modă Giorgio Armani, Beyoncé și Naomi Campbell.

Locuită încă din perioada neolitică, Ponza are și o istorie aparte ca loc de exil. În iulie 1943, dictatorul fascist Benito Mussolini a fost închis pe insulă după ce a fost înlăturat de la putere și arestat. A rămas acolo zece zile, înainte de a fi mutat în alte locuri de detenție, pentru ca autoritățile italiene să evite o eventuală intervenție a forțelor germane care încercau să îl readucă la conducere.