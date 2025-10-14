Descoperire de un milion de dolari în Florida. Mai mult de o mie de monede de aur au fost găsite lângă "Coasta Comorii"

Un grup de scafandri aparținând unei companii de recuperare a epavelor a descoperit, în cadrul apelor turcoaz din apropierea unei coaste din Florida cunoscută drept "Coasta Comoarei", o încărcătură de comori spaniole. Foto: Getty

Un grup de scafandri aparținând unei companii de recuperare a epavelor a descoperit, în apele turcoaz din apropierea coastei Floridei, cunoscută drept "Coasta Comorii", o încărcătură de bogății spaniole pierdute cu mult timp în urmă, care ar fi estimată la un milion de dolari, potrivit CNN.

Compania 1715 Fleet – Queens Jewels LLC a precizat că mai mult de 1.000 de monede de aur și argint, despre care se spune că au fost bătute în diverse colonii spaniole precum cele din Peru, Bolivia și Mexic, au fost găsite în vara anului 2025 în largul coastei atlantice a Floridei și nu ar fi prima instanță în care acest loc dezvăluie, la propriu, o comoară.

Acum câteva sute de ani, o flotă de nave spaniole pline de bijuterii, aur și argint luate din Lumea Nouă se afla pe drumul de întoarcere spre Spania, când pe data de 31 Iulie 1715, un uragan a distrus întreaga flotilă, împrăștiind astfel comorile în mare. Astfel, cu trecerea timpului, milioane de dolari în monede de aur provenite din anul 1715 au fost descoperite de vânători de comori și recuperatori într-o zonă de coastă care se situează între Melbourne și Fort Pierce.

Compania de salvare a precizat că o bună parte dintre monedele găsite recent se pot citi în continuare marcajele și datele monetăriei — aspect important pentru colecționari și istorici care speră să afle mai multe despre comoara pierdută.

„Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, muncit și navigat în perioada de aur a Imperiului Spaniol. Să găsești 1.000 dintre ele într-o singură operațiune de recuperare este atât rar, cât și extraordinar. Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci și despre poveștile pe care le spune”, a declarat Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei de recuperare, într-un comunicat.

Potrivit unei notificări publice aferente unei cereri de permis federal depusă de companie, echipa lui Guttuso lucrează cu scafandri profesioniști și au o flotă de ambarcațiuni și echipamente de detectare a metalelor subacvatice, dar și tehnici manuale de împrăștiere a nisipului sau de aspirare a acestuia pentru a verifica mai bine fundul mării.

În anul 2024, autoritățile din Florida au declarat că au recuperat zeci de monede de aur furate de la locul naufragiului de către o parte dintre recuperatori. Suspectul a fost identificat ca fiind un membru al familiei unei echipe contractate de 1715 Fleet – Queens Jewels LLC pentru a lucra la sit.

Potrivit legii din statul Florida, orice „tezaur” sau alte artefacte istorice „abandonate” pe terenuri sau în apele aflate în proprietatea statului aparțin statului, cu toate că excavatorii pot primi permise pentru a efectua „servicii de recuperare”. Legea mai precizează că aproximativ 20% din materialele arheologice recuperate trebuie păstrate de stat pentru expunere publică sau pentru colecții de cercetare.

Guttuso a declarat pentru The Associated Press că echipa sa se ocupă și de un inventar amănunțit al tuturor artefactelor colectate în fiecare sezon, pentru a fi verificat de stat. Autoritățile din Florida selectează până la 20% dintre obiecte pentru a le păstra pentru public, într-un proces negociere care este în final aprobat de o instanță federală. Restul artefactelor sunt împărțite în mod egal între proprietarii companiei de salvare și subcontractorii săi.