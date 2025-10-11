Descoperire uimitoare pe fundul unui lac. Un oraș antic mayaș ascunde secretele unei lumi pierdute. E comparat cu Atlantida

Foto: Imagine cu caracter ilustativ, generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Sub apele lacului Atitlán din Guatemala, cercetătorii au identificat ruinele unui vechi oraș maya, numit Samabaj. Așezarea, aflată la peste 30 de metri adâncime, dezvăluie temple, altare și construcții impresionante, care arată complexitatea civilizației maya și stârnesc comparații cu legendarul oraș Atlantida descris de Platon, informează Greek Reporter.

Descoperirea care a uimit lumea științifică

În anii ’90, scafandrul Roberto Samayoa a descoperit întâmplător fragmente de ceramică și artefacte antice în timp ce explora fundul lacului Atitlán. Pe măsură ce cercetările au continuat, a devenit clar că sub apă se afla un sit arheologic. În semn de recunoaștere, ruinele au primit numele Samabaj o combinație între numele exploratorului și cuvântul „abaj”, care în limba maya Quiché înseamnă „piatră”.

Arheologii au stabilit că așezarea a fost cândva o insulă populată, un centru religios de mare importanță pentru mayași. Situl include altare, monumente, rămășițe de clădiri și chiar dovezi ale unor ceremonii și sacrificii rituale.

Orașul pierdut sub ape

Samabaj a fost locuit între secolele doi și trei, ulterior a fost abandonat după ce insula a fost acoperită de ape. Cercetătorii cred că activitatea vulcanică din zonă a provocat o creștere a nivelului lacului, care a înghițit complet insula. Lacul Atitlán se află într-o calderă vulcanică formată în urmă cu aproximativ 80.000 de ani, iar în apropiere se ridică vulcanul San Pedro. O erupție puternică ar fi putut bloca drenajul natural al lacului, determinând creșterea rapidă a apei.

Spre deosebire de legenda Atlantidei, care s-ar fi scufundat „într-o singură zi și noapte”, Samabaj pare să fi dispărut treptat, într-un proces lent, pe parcursul mai multor săptămâni sau luni. Dovezile arheologice arată că locuitorii au avut timp să evacueze obiectele de valoare, ceea ce sugerează că nu au fost surprinși de catastrofă.

Atlantida din inima Americii Centrale?

Deși asemănările cu legenda greacă sunt evidente un oraș insular, un centru spiritual, scufundat în ape nu există nicio dovadă istorică care să lege direct Samabaj de Atlantida lui Platon.

Legenda Atlantidei, scrisă în secolul al IV-lea, precede cu multe secole existența orașului maya. Totuși, ideea că miturile despre civilizații pierdute pot apărea în culturi diferite continuă să fascineze cercetătorii.

Pasionații de cercetări au speculat chiar că numele „Atitlán” ar proveni dintr-o formă coruptă a cuvântului „Atlantida”. Însă lingviștii resping această ipoteză. Numele lacului derivă din limba nahuatl și înseamnă „apă între munți”, o referire directă la relieful spectaculos al zonei.

O fereastră spre trecutul mayaș

Samabaj rămâne una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din America Centrală. Sub straturile de apă și sediment, arheologii continuă să descopere artefacte care oferă indicii foarte importante despre viața spirituală a civilizației maya.

Pentru cercetători, situl nu reprezintă doar un mister, ci și o dovadă a complexității și rafinamentului culturii maya. Samabaj nu este Atlantida, dar, asemenea ei, rămâne simbolul unei lumi dispărute o civilizație care, chiar și după milenii, continuă să vorbească din adâncuri.











