Dispariția unei familii întregi care plecase după un brad de Crăciun a fost elucidată după 68 de ani

O familie din statul american Oregon, care plecase să caute un brad de Crăciun, a dispărut fără urmă în decembrie 1958. La momentul dispariției, știrea s-a răspândit la nivel național în SUA și a existat și o recompensă de 1.000 de dolari pentru informații care să ducă la localizarea familiei Martin.

Analizele ADN recente au arătat că rămășițele umane descoperite în epava unei mașini din râul Columbia aparțin familiei care a dispărut în 1958, informează The Guardian. Până curând, nu se știa ce s-a întâmplat cu cei doi adulți și trei copii, deși trupurile a doi dintre copii fuseseră găsite la câteva luni după dispariție, la 70 km, respectiv 110 km distanță de ceea ce se știe acum că a fost locul accidentului.

Rămășițele din epava mașinii de pe fundul râului au fost identificate aparținând lui Kenneth Martin, Barbara Martin și Barbie Martin, iar biroul șerifului din comitatul Hood River a anunțat că a investigat cazul și nu există suspiciunea unei crime.

Fordul familiei Martin a fost descoperit în 2024 de un scafandru care cerceta cazul dispariției de câțiva ani. În 2025, autoritățile au extras o parte din autovehicul din râu.

"Unde mai cauți după ce ai căutat deja în fiecare loc sugerat de indicii, inclusiv cele parțiale?", se ridica întrebarea într-un articol Associated Press din 1959, când cazul dispariției era cunoscut la nivel național în SUA.

Doar cadrul mașinii și câteva componente au fost recuperate din râu, întrucât epava mașinii era parțial acoperită de sedimente.

Mostrele de ADN obținute de criminaliști din rămăsițele scoase din râu au fost folosite pentru a crea un profil care a fost ulterior comparat cu cel al rudelor familiei Martin, ceea ce a condus la identificarea victimelor.