Doi americani au donat 50.000 de euro pentru ca autorităţile italiene să le permită focuri de artificii la nunta lor

În fața Vilei del Balbianello, Primăria din Tremezzina a stabilit un maxim de cinci spectacole de artificii pe an. Sursa foto: Instagram/villadelbalbianello

Un cuplu amrican care îşi organizează nunta la Villa del Balbianello, pe malul lacului Como din Italia, a făcut o donaţie de 50.000 de euro pentru ca autorităţile să le permită organizarea de focuri de artificii la evenimentul lor.

Consiliul Local din provincia Como a aprobat o excepție de la interdicția privind spectacolele de focuri de artificii după propunerea cuplului de americani de a dona 50.000 de euro motivând decizia că: „Acestea vor fi folosite pentru reamenajarea parcului public din fața vilei.” Dar decizia a stârnit mai multe controverse, relatează La Repubblica.

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După ce au propus o donație de 50.000 de euro către Primăria din localitatea Tremezzina, un cuplu american a reușit să obțină o scutire de la autorităţi, care le-au permis să sărbătorească cu artificii la Villa del Balbianello, chiar dacă de obicei acest lucru ar fi fost interzis. Consiliul municipal de pe Lacul Como a aprobat cererea. Cu toate acestea, decizia a fost întâmpinată cu controverse.

Zona este spectaculoasă şi se mândreşte cu o multitudine de vile și conace istorice. După ani de zile în care au fost primite zeci de cereri, spectacolele de artificii au fost reglementate și limitate în anul 2023. Dar, acum câteva zile, această excepție a stârnit o dezbatere. „După marele succes al turismului și după ce vilele noastre au devenit locații pentru evenimente private internaționale cu spectacole de focuri de artificii, am decis să punem capăt acestui proces în ianuarie 2023. Primeam între 60 și 70 de solicitări pentru spectacole private de artificii pe an. Și era clar că nu puteam continua așa. Am decis să limităm aceste evenimente cu una dintre cele mai restrictive rezoluții și, în același timp, să renunțăm la finanțări semnificative”, a explicat primarul din Tremezzina, Mauro Guerra.

Primăria, de fapt, a stabilit că spectacolele de artificii nu pot fi organizate pe uscat, ci doar pe lac și în doar cinci locații, pentru un total maxim de paisprezece evenimente pe an. „Acest număr este de șase ori mai mic faţă de cererea anterioară”, a spus primarul. „În plus, spectacolele de artificii autorizate trebuie să dureze maximum cinci minute și nu pot fi efectuate după ora 22:30. Din motive de siguranță, acestea trebuie să fie de tip F2, adică artificii cu risc potențial scăzut și zgomot redus, de 5 până la 10 ori mai mic decât alte categorii.”

În fața Vilei del Balbianello, de exemplu, Primăria din Tremezzina a stabilit un maxim de cinci spectacole de artificii pe an. Dar când cuplul american a solicitat acest lucru, au decis să facă o excepție. „Până acum, nu am acordat niciodată scutiri, dar această reședință este un sit FAI, iar organizația însăși a fost cea care a propus acceptarea acestei donații pentru reamenajarea parcului public din fața vilei. Prin urmare, în interes public și fără a lua în considerare meritele evenimentului privat, am aprobat propunerea”, a declarat primarul.

Însă pentru mulți, această scutire a deschis ușa către alte solicitări viitoare, ba, mai mult, şi către ideea că banii pot cumpăra orice. „Nu a fost ușor”, a recunoscut primarul Guerra, „dar părea o oportunitate pentru cetățenii din Tremezzina. Știm că FAI se angajează zilnic în protejarea mediului și a siturilor istorice ale Italiei și considerăm Villa del Balbianello un patrimoniu al comunității noastre, la care se oferă acces gratuit. Ne-am gândit bine înainte de a lua decizia și știam că ar putea stârni controverse. Totuși, dorim să clarificăm că am luat în considerare toate aspectele și că scutirea nu va crea absolut niciun precedent, așa cum am menționat în mod expres în rezoluție. Parcul public deținut de municipalitate, situat la intrarea pietonală în Villa del Balbianello, are nevoie de reamenajare și întreținere. Cu toate acestea, administrația a explicat că are „dificultăți obiective în a satisface aceste nevoi cu resursele bugetare actuale”.

Prin urmare, donația de 50.000 de euro reprezintă „o oportunitate concretă” pentru Primărie. Pentru cuplu, însă, aceasta înseamnă certitudinea că vor putea avea mult așteptatul spectacol de artificii pe 17 iulie. FAI reiterează faptul că donația de 50.000 de euro „este destinată exclusiv și direct Primăriei Tremezzina”. Organizația specifică faptul că „acest cuplu de americani, care a ales vila ca loc de desfășurare a nunţii pe 17 iulie, a donat suma exclusiv Primăriei Tremezzina, care a optat în mod independent pentru o excepție de la regulamentul municipal care limitează spectacolele de artificii la cinci până în 2026. În urma donației, Consiliul Municipal a decis să investească o parte din sumă în reamenajarea parcului public situat în apropierea proprietății FAI, care se află de mult timp într-o stare care necesită o întreținere extraordinară”.