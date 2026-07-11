Doi biologi au calculat consumul energetic al armatei lui Hannibal. De ce elefanţii s-au descurcat mai bine decât soldaţii în Alpi

Cei doi cercetători au calculat consumul de energie necesar armatei lui Hannibal pentru a traversa Alpii. Sursa foto: Getty Images

Doi biologi, Emilio Berti de la Universitatea din Jena, Germania, și Fritz Vollrath de la Universitatea Oxford, care tocmai și-au publicat studiul în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), preluat de La Repubblica, au reconstituit traseul ales de Hannibal când a traversat munţii Alpi cu armata şi elefanţii în anul 218 î.Hr. în timpul celui de-al Doilea Război Punic pentru a ataca Roma. Cei doi cercetători au calculat consumul de energie necesar acestora pentru a traversa Alpii. Astfel au descoperit că elefanţii de luptă, datorită rezervelor lor de grăsime, au ajuns aproape toţi în Italia, în timp ce armata era înjumătățită de foame și frig.

În timpul traversării Alpilor de către Hannibal, elefanții s-au descurcat probabil mai bine decât soldaţii. În ciuda frigului și a proviziilor insuficiente pentru a hrăni trupele lor, cel puțin 30 din cele 37 de elefanţi au supraviețuit călătoriei.

Efortul călătoriei de 15 zile le-a epuizat rezervele de grăsime cu 4%. Cu toate acestea, nu se putea aștepta ca armata cartagineză să transporte suficiente rezerve pentru a hrăni elefanții, 7.000 de cai și 46.000 de oameni care au pornit în al Doilea Război Punic. Pentru a acoperi cei 5,42 terajouli de energie cheltuiți pentru traversarea Alpilor, ar fi fost nevoie de 232 de tone de alimente. Este adevărat că istoricul Polybius a relatat în cărțile sale isprăvile lui Hannibal Barca, generalul punic care în 218 î.Hr. a învins armata romană în bătăliile de pe râurile Ticino și Trebbia, după ce a mărșăluit o mie de kilometri din Spania și a traversat Alpii.

Cu toate acestea, nimeni nu calculase vreodată costul războiului nu în termeni de vieți omenești și animale, ci în termeni de consum de energie. Astfel cei doi biologi, Emilio Berti de la Universitatea din Jena, Germania, și Fritz Vollrath de la Oxford, au lămurit acum această lacună. Folosind o hartă a Alpilor și tabele cu consumul de calorii al oamenilor, cailor și elefanților, au măsurat isprava lui Hannibal în jouli. Și au identificat ruta care ar fi economisit armatei punice o energie prețioasă. Misterul drumului lui Hannibal Polibiu însuși nu era sigur de traseul ales de cartaginezi. Istoricii de astăzi susţin că ar fi vorba despre Col du Clapier, o trecătoare de 2.500 de metri la granița dintre Italia și Franța, nu departe de Mont Cenis, unde există și un refugiu numit Hannibal.

Cu toate acestea, cei doi biologi au demonstrat că acesta nu a fost nicidecum cel mai eficient traseu din punct de vedere energetic, deoarece ar fi necesitat 6,28 terajouli. Mai puțin obositoare ar fi fost potecile de pe Monginevro, la 1.800 de metri (6 terajouli), și în special cea de pe Colle delle Traversette, la înălțimea muntelui Monviso, care, în ciuda faptului că are o înălţime de 2.900 de metri, era cea mai scurtă rută și putea fi parcursă cu 5,42 terajouli consum de energie. Aceasta, potrivit celor doi cercetători, care tocmai și-au publicat studiul în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ar fi fost ruta aleasă de Hannibal. După ce a traversat trecătoarea, armata punică s-ar fi trezit imediat în Valea Po, lângă Pian del Re.

Un studiu din 2016 al Universității din Dublin a identificat o regiune mlăștinoasă bogată în turbă şi încă plină de bacterii Clostridium chiar lângă trecătoare, poate rămășițele latrinei castrului.

În timp ce elefanții, pe care articolul lui Berti și Vollrath îi compară cu „nişte patru x patru când vine vorba de alpinism”, s-au descurcat relativ bine în timpul traversării, în timp ce oamenii și caii au avut mai mult de suferit. Conform studiului, primii au pierdut 19% din rezervele de grăsime (cifră care explică pierderile mari la oameni, echivalente cu aproximativ unul din doi soldați), cei din urmă 11%. Într-o acțiune pe care cercetarea o numește „una dintre cele mai extraordinare isprăvi din istoria militară”, Hannibal și armata sa au reușit să-i învingă pe romani în ciuda călătoriei dificile. Cu toate acestea, toți elefanții aveau să moară în timpul iernii următoare, cu excepția lui Surus, calul personal al conducătorului.

Doar pentru a-și menține greutatea, ca să nu mai vorbim de consumul de energie necesar cățărării, elefanții africani ar fi trebuit să se hrănească 14 ore pe zi . Refacerea rezervelor lor enorme de grăsime și menținerea masei corporale odată ajunşi în teritoriul inamic, fără provizii, în miez de iarnă și într-o țară străină habitatului lor era dincolo de capacitățile corpurilor lor puternice, chiar și pentru dimensiunile lor masive. „Traseul ales de Hannibal a fost un subiect dezbătut îndelung”, a explicat Berti. „Analiza noastră nu elimină îndoielile și ambiguitățile, dar întărește ipoteza rutei Colle delle Traversette, demonstrând că aceasta răspunde mai bine la provocările legate de deplasarea unei armate mari însoțite de elefanți pe un teren dificil precum Alpii.”