Doi frați liceeni au văzut ceva la groapa de gunoi și le-a venit ideea pentru o afacere. După patru ani au devenit milionari

Kirk și Jacob McKinney au început în 2021 să ridice lucruri vechi pe care oamenii nu le mai voiau FOTO: Kirk și Jacob McKinney

Doi frați din statul american Massachusetts au demonstrat că o idee simplă, multă muncă și reinvestirea constantă a profiturilor pot sta la baza unei afaceri de succes. Kirk și Jacob McKinney au început în 2021 să ridice lucruri vechi pe care oamenii nu le mai voiau și care ar fi ajuns la gunoi. Patru ani mai târziu, compania lor, Junk Teens, a generat venituri de aproximativ 3 milioane de dolari și estimează că va depăși pragul de 5 milioane de dolari în 2026.

O pasiune pentru obiectele abandonate s-a transformat într-o idee de afaceri

Totul a început în urmă cu aproximativ șase ani, când Kirk McKinney, pe atunci licean, a descoperit că la groapa de gunoi din apropierea casei lui ajungeau numeroase obiecte încă funcționale.

Printre acestea se aflau boxe și echipamente audio pe care le-a recuperat cu acordul angajaților. Inițial le-a păstrat pentru colecția personală și și-a construit un sistem audio atât de puternic încât, după cum povestește chiar el, „zguduia întreaga casă”.

Când mama i-a cerut să renunțe la ele, a decis să le vândă online. Prima tranzacție, un radio vândut pe Facebook Marketplace pentru 50 de dolari, i-a schimbat perspectiva.

„A fost cea mai mare sumă pe care o câștigasem vreodată într-o oră de muncă. Atunci am descoperit antreprenoriatul”, a povestit el pentru Business Insider.

De la revânzarea obiectelor la servicii de evacuare

Vizitele frecvente la groapa de gunoi l-au adus în contact cu firmele specializate în evacuarea obiectelor voluminoase. După ce a lucrat o perioadă pentru acestea, Kirk și-a dat seama că poate oferi același serviciu pe cont propriu.

Pentru a porni afacerea, și-a cooptat fratele mai mic, Jacob, iar cei doi și-au investit economiile într-un Ford F-150 second-hand, care a costat 4.000 de dolari.

Primul contract a fost unul modest: mutarea unei canapele pentru 100 de dolari, o lucrare care le-a luat doar 15 minute.

La început, clienții veneau aproape exclusiv prin recomandări, postări în grupuri locale de Facebook și platforma Nextdoor. Nu toate proiectele au fost însă la fel de simple. Unele lucrări le-au luat chiar și nouă zile, iar pentru transport au fost nevoiți să închirieze utilaje suplimentare, întrucât camioneta nu făcea față volumului de deșeuri.

„Făceam orice era nevoie ca să terminăm lucrarea. Eram doi adolescenți cu o camionetă încărcată până la refuz”, spune Kirk.

Reinvestirea profiturilor a accelerat dezvoltarea

Punctul de cotitură a venit la începutul anului 2022, când cei doi au reinvestit aproape toate câștigurile într-un camion basculant de peste 80.000 de dolari.

Noua achiziție le-a permis să transporte de opt ori mai mult decât înainte, să reducă numărul deplasărilor și să accepte mai multe lucrări zilnic. Tot atunci au început să angajeze primii colaboratori.

Până la finalul lui 2022, compania depășise 200.000 de dolari în vânzări.

Un an mai târziu, Junk Teens a cumpărat un al doilea camion basculant și a închiriat un depozit, după ce curtea părinților devenise neîncăpătoare. Spațiul le-a permis să sorteze obiectele care puteau fi donate, revândute sau reutilizate, iar veniturile companiei s-au apropiat de un milion de dolari.

În 2025, afacerea a ajuns la aproximativ 3 milioane de dolari venituri.

Brandul construit în jurul vârstei fondatorilor

Într-un domeniu în care concurența este puternică, frații spun că viteza de reacție și comunicarea cu clienții sunt avantajele care i-au diferențiat.

La fel de importantă s-a dovedit însă identitatea brandului. Inițial, compania purta numele K&J Removal, însă cei doi au observat că mulți clienți îi alegeau tocmai pentru că erau adolescenți muncitori și ambițioși.

Astfel a apărut numele Junk Teens, care a devenit elementul central al imaginii companiei.

În prezent, firma operează în mai multe regiuni din Massachusetts și Rhode Island, dispune de cinci camioane basculante și are aproximativ 25 de angajați. În paralel, și-a construit o comunitate online de peste 500.000 de urmăritori, rețelele sociale contribuind atât la promovarea serviciilor, cât și la recrutarea de personal.

Lecția de antreprenoriat

Pentru Jacob McKinney, cheia succesului constă în capacitatea de a construi relații.

„Afacerile înseamnă, înainte de toate, oameni. Dacă vrei să reușești, trebuie să înveți să comunici, să ceri ajutor și să construiești relații”, spune el.

La rândul său, Kirk consideră că mulți aspiranți antreprenori așteaptă momentul perfect pentru a începe, când, de fapt, succesul se construiește prin pași mici și consecvenți.

„Noi nu am pornit cu planul de a construi o companie națională. Am început cu o singură vânzare, apoi cu o camionetă, apoi cu un singur contract. Atunci când îți stabilești obiective realiste și le atingi unul câte unul, rezultatele se acumulează. Așa se construiesc marile afaceri”, concluzionează antreprenorul.