Doi soți care au cumpărat o biserică veche ca să o transforme în casă au făcut o descoperire înfiorătoare sub podea, în timp ce renovau

Un cuplu din Țara Galilor trăiește astăzi într-o casă cu adevărat neobișnuită FOTO: Getty Images

Un cuplu din Țara Galilor trăiește astăzi într-o casă cu adevărat neobișnuită: o biserică medievală veche de aproape 900 de ani, sub a cărei podea se află peste 80 de schelete umane.

Lucy și Rhys Thomas și familia lor locuiesc în Peterstone Wentlooge, Țara Galilor, într-o biserică veche pe care au transformat-o în locuința visurilor lor, nu fără câteva surprize pe parcurs.

Primul șoc a fost atunci când au vizionat Biserica Sf. Petru, monument de gradul I, și au aflat că aceasta nu fusese încă transformată în locuință. Al doilea șoc a fost faptul că urmau să locuiască deasupra a peste 80 de rămășițe umane, potrivit Metro.

Au cumpărat biserica veche de 900 de ani la o licitație, în 2021, pentru suma de 405.000 de lire sterline, după ce s-au îndrăgostit „până peste cap de clădire și de farmecul ei”, în ciuda faptului că avea nevoie de o transformare completă.

Au fost avertizați că ar putea exista „cinci sau șase” trupuri sub podea, deoarece, istoric, persoanele bogate și influente erau îngropate în interiorul bisericilor. Însă, în loc de câteva rămășițe, au fost descoperite în final 83 de schelete.

Cuplul a decis să lase rămășițele la locul lor, din respect, și să le acopere cu sistemul de încălzire și pardoseala.

Lucy, în vârstă de 53 de ani, a declarat: „A fost nevoie să avem un arheolog prezent când am început să săpăm podeaua. Mi s-a spus că, întrucât săpam la o adâncime de 40 de centimetri, era inevitabil să găsim un corp, pentru că în trecut persoanele influente, religioase sau bogate din comunitate erau adesea îngropate sub podeaua bisericii.

Nu știam acest lucru, așa că eram puțin neliniștiți, dar ni s-a spus că vom găsi doar cinci sau șase trupuri. Când au început să sape, a devenit evident că erau mult mai multe decât ne imaginaserăm inițial.

Primele descoperiri au fost inconfortabile, dar treptat ne-am obișnuit cu situația.

Oamenii erau îngropați împreună - soți și soții, părinți cu copii - așa că am decis să îi lăsăm în locurile lor de odihnă și să continuăm construcția în jurul lor”.

Lucy și Rhys, în vârstă de 45 de ani, au petrecut patru ani transformând biserica, care a fost fondată în 1142, în Peterstone Wentlooge, între Cardiff și Newport.

Lucy, care este mama a cinci copii, a spus că au fost „surprinși” să descopere că era încă o biserică și că nu se făcuse nicio lucrare, deoarece „credeam că vizionăm o casă cu cinci dormitoare”.

În timp ce așteptau aprobarea documentelor, au putut doar să „lucreze puțin câte puțin” la proprietate în primele 18 luni.

„A fost o muncă destul de dificilă, am învățat pe parcurs. Am petrecut mult timp căutând informații pe Google și alăturându-ne grupurilor dedicate clădirilor protejate”, a spus Rhys.

Au păstrat multe dintre elementele originale, precum gravurile de pe podeaua de piatră veche de 100 de ani, pe care cuplul a scos-o singur înainte ca un pietrar să o monteze afară, sub formă de terasă.

Pentru sarcina dificilă de a crea o structură interioară tip mezanin, au apelat la constructori, a spus Lucy.

Datorită structurii interioare, pereții bisericii au putut rămâne neatinși.

Au păstrat, de asemenea, turnul bisericii și clopotele, după ce frânghiile au fost recondiționate.

Biserica beneficiază acum de conforturi și dotări moderne, precum ferestre cu geam termopan, încălzire prin pardoseală, o masă de snooker, un bar și o cadă cu hidromasaj.

Și alții pot arunca o privire în interiorul bisericii, deoarece aceasta este listată pe Airbnb.