Două femei au fost arestate pentru vandalizarea unui tablou cu Cristofor Columb la Muzeul Naval din Madrid

1 minut de citit Publicat la 23:32 13 Oct 2025 Modificat la 23:32 13 Oct 2025

sursa foto: X / Museo Naval

Doi membri ai mișcării Futuro Vegetal au fost acuzați de comiterea unei infracțiuni împotriva patrimoniului, după ce ar fi aruncat vopsea roșie biodegradabilă pe un tablou semnat de Jose Garnelo, expus la Muzeul Naval din Madrid, de Ziua Națională a Spaniei. Reprezentanții muzeului au anunțat că lucrarea a fost deja restaurată, scrie Euronews.

Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el #DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro "Primer homenaje a Cristóbal Colón”, de José Garnelo.



El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar. pic.twitter.com/12rJEQvVtk — Museo Naval (@Museo_Naval) October 12, 2025

Poliția spaniolă a inculpat două activiste din gruparea ecologistă Futuro Vegetal, acuzate că au stropit cu vopsea roșie o lucrare istorică aflată în patrimoniul Muzeului Naval din Madrid.

Protestatarele au vizat pictura „Primer homenaje a Cristóbal Colón” (Primul omagiu adus lui Cristofor Columb), realizată de Jose Garnelo, duminică, în semn de protest față de celebrarea Zilei Naționale a Spaniei.

Lucrarea, care ilustrează un moment simbolic din istoria maritimă a Spaniei, a fost restaurată câteva ore mai târziu, datorită intervenției rapide a personalului muzeului.

Incidentul a reaprins dezbaterea privind protejarea obiectelor considerate reprezentative pentru istoria și patrimoniul artistic al Spaniei.

Surse din poliție au declarat că cele două femei au fost arestate pentru infracțiunea de distrugere a patrimoniului, după ce au fost reținute de un angajat al muzeului până la sosirea autorităților.

Vizitatorii au fost evacuați în timpul intervenției, însă, la câteva ore după incident, Marina spaniolă a anunțat pe rețelele sociale că pictura a fost restaurată și expusă din nou publicului.

Restaurarea rapidă a pânzei a permis nu doar recuperarea lucrării, ci și reinstaurarea calmului în spațiul expozițional.

Potrivit unui comunicat emis de Futuro Vegetal, activistele purtau o pancartă cu mesajul: „12 octombrie – nimic de sărbătorit. Justiție ecosocială”, protestul vizând consecințele colonialismului istoric și ale formelor sale moderne.

Protest și la Muzeul Reina Sofia din Madrid

În aceeași zi, aproximativ 20 de activiști din grupul Marea Palestina au organizat un protest pașnic în fața celebrului tablou „Guernica”, de Pablo Picasso, expus la Muzeul Reina Sofia.

Aceștia au afișat pancarte cu mesajul „Opriți genocidul”, cerând încetarea ofensivei din Gaza, impunerea unui embargo asupra armelor și deschiderea coridoarelor umanitare.

Acțiunea a determinat evacuarea temporară a sălii, dar, după aproximativ 40 de minute, protestatarii au părăsit muzeul scandând: „Trăiască Palestina liberă!”