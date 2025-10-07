Două fete de 12 şi 13 ani au murit din cauza unei provocări extreme de pe reţelele sociale. Ce este „subway surfing”

Potrivit poliției, cele două fete practicau „subway surfing”, provocarea care implică mersul pe vagoanele de metrou. Sursa foto: captura X/Midiagem

Două fete de 12 şi 13 ani din New York, Statele Unite ale Americii au murit după ce au încercat să meargă pe acoperişul unui vagon de metrou în mişcare. Autorităţile trag un semnal de alarmă cu privire la acest fenomen în creştere.

Prietenii fetelor povestesc că acestea iubeau trenurile de metrou, cunoscând fiecare linie, programul și rutele. Iubeau viteza lor, zgomotul vagoanelor și călătoria cu aceste mijloace de transport, în timp ce se năpusteau prin luminile strălucitoare ale orașului New York, relatează La Repubblica.

În noaptea dintre vineri spre sâmbătă, poliția le-a găsit trupurile pe acoperișul unui tren de care sosea în staţia din Brooklyn. Potrivit poliției, cele două fete practicau „subway surfing”, provocarea care implică mersul pe vagoanele de metrou ca și cum ar fi valuri, o tendință periculoasă alimentată de rețelele sociale și populară printre adolescenții din New York.

Ofițerii au intervenit la ora 3:00 dimineața, urcându-se pe acoperișul ultimului vagon staționat în stația Marcy Avenue din Williamsburg, unde au găsit cadavrele. Trenul face legătura între Queens, Manhattan și Brooklyn, iar în timpul săptămânii, este plin de navetiști.

„Este sfâșietor”, a comentat Demetrius Chirchlow, președintele New York City Transit, „că două fete tinere și-au pierdut viața crezând că mersul pe vagoane era un joc acceptabil”. „A urca pe acoperișul unui tren”, a adăugat el, „nu este un joc, este o sinucidere”.

Anul acesta, cel puțin alți trei adolescenți din Statele Unite ale Americii au murit din cauza fenomenului „subway surfing”, o provocare care se manifestă sub două forme: mersul pe acoperișul trenului, în poziție verticală sau agățaţi de laterale.

Această practică era răspândită chiar și acum un secol, adesea pentru că unii oameni nu aveau bani să-și permită călătoria. Înainte de sâmbătă, ultima victimă a fost un băiat de 15 ani, găsit mort pe acoperișul unui tren în Queensboro Plaza. În 2024, șase persoane au murit. În 2023, cinci. Între 2018 și 2022, au existat un total de cinci victime, o cifră care, comparativ cu precedenții doi ani, indică o creștere îngrijorătoare.

De luni de zile, autorităţile i-au îndemnat pe oameni să nu încerce acest lucru, avertizând asupra riscului unui deznodământ tragic. Compania s-a bazat, de asemenea, pe vocea rapperiței newyorkeze Cardi B pentru a-i convinge pe tineri că surfingul pe vagoanele de tren nu este hip-hop, ci o greșeală fatală.

Însă provocări sunt lansate în fiecare zi pe TikTok, iar „Subway Surfers” este şi un joc video inspirat de ideea de a alerga și sări în trenuri pentru a scăpa de un polițist.