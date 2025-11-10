Accident feroviar în Slovacia. Un tren a izbit un altul la 100 de km pe oră. Zeci de pasageri au fost răniți

1 minut de citit Publicat la 07:36 10 Noi 2025 Modificat la 07:38 10 Noi 2025

Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Zeci de pasageri au fost răniți. FOTO X

Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, iar zeci de persoane au fost rănite, a anunţat guvernul slovac.

Aproximativ 800 de persoane era în cele două trenuri, care circulau între Svaty Jur şi Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităţilor.

???#BREAKING | NEWS ⚠️

Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station.



Massive search and rescue ongoing with hundreds of emergency responders helping with the injured and victims and passengers stuck… pic.twitter.com/HoWb3wqcmc — Todd Paron?????? (@tparon) November 9, 2025

"Zeci dintre ele au suferit răni minore", a declarat ministrul slovac de interne, Matus Sutaj Estok, la locul accidentului.

Unsprezece persoane au fost transportate la Spitalul din Bratislava, a adăugat el, precizând că nu au existat decese.



"Poliţiştii aflaţi la faţa locului asistă intensiv serviciile de urgenţă", a precizat poliţia regională din Bratislava pe Facebook, descriind scena drept "haos".



Accidentul feroviar a implicat trenul expres Tatran care face legătura între Kosice şi Bratislava şi un tren expres regional care circula de la Nitra spre capitală



Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.



"Trenul a trecut pe roşu şi a părăsit gara când nu ar fi trebuit. Al doilea tren, expres, l-a lovit din spate cu peste 100 km/h", a declarat Ivan Bednarik, directorul Căilor Ferate Slovace, la faţa locului.

"Ambii conductori au fost testaţi negativ pentru alcool şi droguri", a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.