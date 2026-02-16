După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă

Carmen Van Huss a fost ucisă în 1993, la vârsta de 19 ani, după ce a fost violată și înjunghiată de 61 de ori de un bărbat care i-a spart apartamentul. FOTO: FBI

După 33 de ani, un caz nerezolvat s-a încheiat cu condamnarea unui bărbat pentru uciderea unei tinere de 19 ani, în Indianapolis, SUA.

Bărbatul care a violat, înjunghiat și ucis o tânără de 19 ani din Indianapolis în urmă cu mai bine de 30 de ani a fost condamnat vineri la 45 de ani de închisoare, relatează IndyStar.

Dana Shepherd, în vârstă de 53 de ani, a fost condamnat vineri la 45 de ani de închisoare, după ce luna trecută a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, admițând uciderea lui Carmen Van Huss.

„Deși trecerea timpului nu poate vindeca niciodată pierderea de neimaginat pe care familia lui Carmen a îndurat-o, suntem recunoscători că am obținut o condamnare pentru crimă la mai bine de 30 de ani după această faptă odioasă”, a declarat procurorul din Marion County, Ryan Mears, într-un comunicat. „Sperăm ca această soluționare să aducă un strop de dreptate și liniște celor dragi ei, după trei decenii de așteptare a unor răspunsuri”.

Van Huss a fost ucisă în 1993, la vârsta de 19 ani, după ce a fost violată și înjunghiată de 61 de ori de un bărbat care a pătruns prin efracție în apartamentul ei.

Trupul lui Van Huss a fost găsit de tatăl ei, iar poliția a declarat că aceasta zăcea într-o baltă mare de sânge. Existau semne de luptă, au spus polițiștii, inclusiv o masă răsturnată și obiecte împrăștiate.

La mai bine de 30 de ani de la crimă, poliția din Missouri l-a arestat pe Shepherd și l-a extrădat în Indianapolis pentru a fi judecat pentru acuzații de crimă și viol cu folosirea unei arme letale.

Shepherd, care avea 20 de ani la momentul crimei, nu a fost asociat cu ancheta până când testele ADN l-au legat de caz.

Shepherd a fost arestat în august 2024, în Columbia, Missouri, iar după extrădarea sa la Indianapolis, urma să fie judecat săptămâna viitoare, însă marți a fost depus un acord de recunoaștere a vinovăției, prin care Shepherd a admis acuzația de crimă. Celelalte capete de acuzare au fost retrase.

FOX 59 a menționat că Shepherd avea antecedente penale în Indiana înainte de a comite crima, inclusiv acuzații de agresiune. După 1993, el a fost, de asemenea, acuzat în Missouri de furt, tulburarea liniștii publice și conducere fără permis.

Familia Van Huss a transmis un comunicat ca reacție la sentință.

„Deși acest acord de recunoaștere a vinovăției nu a fost prima noastră opțiune, suntem recunoscători că, după 33 de ani, bărbatul responsabil pentru uciderea brutală a lui Carmen este, în sfârșit, tras la răspundere”, a declarat familia.

„Timp de decenii, făptașul a putut duce o viață normală după ce i-a luat acest drept lui Carmen și familiei noastre. Nimic nu poate repara această pierdere sau șterge nedreptatea faptului că el a trăit liber atât de mult timp, dar suntem recunoscători că adevărul a ieșit în sfârșit la iveală și că nu a scăpat de justiție”.