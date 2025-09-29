După ce telefonul iubitei sale a fost furat, un hacker a început o vânătoare care a dus la descoperirea unei rețele infracționale vaste

Atunci când un dispozitiv este furat, infractorii trebuie să găsească modalități de a debloca telefonul pentru a accesa date sensibile. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

După ce iubitei sale i-a fost furat telefonul mobil la un concert de la Barcelona, un hacker a început să investigheze cazul şi a reuşit în colaborare cu poliţia spaniolă să anihileze o bandă internaţională organizată pentru a fura telefoane, a recupera codurile PIN ale victimelor și a revinde telefoanele sau piesele de schimb. Ancheta a durat doi ani, iar în urma acesteia 17 persoane au fost arestate în Spania, Argentina, Columbia, Chile, Ecuador și Peru.

Atunci când un dispozitiv este furat, infractorii trebuie să găsească modalități de a debloca telefonul pentru a accesa date sensibile. Prima încercare a fost trimiterea unui mesaj text, care nu este altceva decât un atac de phishing combinat cu inginerie socială, relatează Corriere della Sera. Ambele tehnici vizau furtul codului de deblocare al dispozitivului. Numai cu acest cod ar fi posibilă schimbarea parolei contului victimei, deblocarea dispozitivului, utilizarea și modificarea informațiilor sensibile, cum ar fi conturile bancare. Mesajul text își propune să inspire încredere victimei și să o păcălească pentru a da clic pe un link care pare a fi o copie fidelă a unui site existent.



De obicei, după furt, telefonul este „învelit” în folie de aluminiu pentru a împiedica partajarea coordonatelor GPS cu proprietarul de drept. Cu toate acestea, cine a furat telefonul mobil îşi propunea să obțină cumva informațiile pentru a continua furtul și a creşte câştigurile. Ancheta Poliției a durat doi ani şi s-a desfăşurat în paralel cu ancheta independentă a hackerului.



Poliţiştii spanioli au declarat că „organizația a efectuat profilul social al victimelor, deoarece, în multe cazuri, pe lângă telefon, acestea dețineau și bunurile personale ale victimei, cum ar fi documentele de identitate”. În mesajele text ulterioare, atacatorii încurajau victimele să dea clic pe linkuri către site-uri web false care imitau site-urile originale. Astfel ancheta poliției a descoperit că 5.300 de site-uri web false au fost folosite pentru a debloca aproximativ 1.300.000 de dispozitive high-end, dintre care aproximativ 30.000 se aflau numai în Spania.

Dacă toate celelalte metode eșuau, infractorii găseau o altă modalitate de a-și creşte profiturile. Din acest motiv, dispozitivele furate erau adesea expediate în diverse orașe din întreaga lume. În China, de exemplu, acestea ar putea fi modificate pentru a schimba numărul unic care identifică un smartphone. Acest lucru este posibil pentru că majoritatea țărilor (cu excepția Marocului) au în comun o bază de date care conține codurile IMEI ale dispozitivelor furate. Asta înseamnă că cele raportate nu mai funcționează odată ce sunt furate.



Dacă însă nici aceste strategii nu funcţionau, hoţii dezasamblau celularul şi îl vindeau ca piese de schimb, în condiţiile în care dispozitivele electronice sunt fabricate din materiale prețioase care pot fi folosite. Prin urmare, dacă sunt demontate, pot fi expediate și vândute în altă parte.