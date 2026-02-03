"E ca-n Narnia". Imagini virale dintr-un tren care a plecat din New York plin de gheață și zăpadă în compartimente

Imagini virale dintr-un tren care a plecat din New York plin de gheață și zăpadă în compartimente. FOTO: Colaj foto. Facebook ABC News

Imaginile cu un tren în care totul este înghețat, cu zăpadă în compartimente, au devenit virale după ce au fost postate pe rețelele sociale de un bărbat care urcase la New York. De altfel, este atât de ger în metropolă, încât 13 oameni au murit înghețați, a anunțat primarul Zohran Mamdani.

În timpul călătoriei sale cu trenul de la New York City la Albany, un pasager al unui tren Amtrak, operatorul feroviar național de pasageri din SUA, a surprins într-un clip video condițiile dificile de transport. Trenul avea pereții înghețați, iar pasagerul a numit condițiile ca fiind asemănătoare cu cele din "Narnia".

Primarul din New York, Zohran Mamdani a anunțat luni că numărul deceselor cauzate de temperaturile extrem de scăzute a crescut la 16, scrie ABC News.

Primarul Mamdani a declarat presei că este de așteptat ca numărul morților să crească și că, în ciuda eforturilor administrației sale, peste o duzină de oameni au murit înghețați pe străzile orașului.

"În 13 dintre aceste cazuri, constatările preliminare indică faptul că principala cauză a fost hipotermia. Alte trei decese par a fi cauzate de supradoze", a spus Mamdani.

Primarul a declarat că eforturile pentru a ajuta persoanele fără adăpost din oraș s-au intensificat constant de când temperaturile în New York au scăzut sub zero grade. "Până în această dimineață, am dus peste 930 de persoane în adăposturi și locuri sigure", a spus Mamdani.