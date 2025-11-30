„E fiul meu!” O femeie susține că un exponat uman din muzeul din Las Vegas este chiar copilul ei

30 Noi 2025

Muzeul neagă acuzațiile.

Kim Erick, în vârstă de 54 de ani, susține că și-a recunoscut fiul despre care i se spusese că s-a sinucis la expoziția Real Bodies din Las Vegas, scrie mirror.co.uk.

Aceasta afirmă că a văzut trupul fiului său expus ”jupuit” și măcelărit”. Muzeul neagă însă acuzațiile. Chiar și poliția a asigurat-o că moartea fiului său, Chris, a fost investigată temeinic și nu există suspiciunea unei crime. Cu toate acestea, Kim susține că moartea tânărului ascunde ceva sinistru, iar presupusa apariție a trupului său în expoziție nu este o simplă coincidență.

„Am știut că e el. A fost incredibil de dureros să privesc. Nu pot descrie în cuvinte ce impact a avut asupra mea și asupra familiei mele”, a povestit Kim. „Uitându-mă la imagini, vedeam trupul jupuit și mutilat al fiului meu. Este sfâșietor”, a adăugat ea.

Expoziția Real Bodies prezintă corpuri umane reale, conservate prin tehnici speciale. Kim cere acum efectuarea unui test ADN pe exponatul respectiv, pentru a stabili dacă aparține sau nu fiului ei.

Femeia susține că a avut o legătură profundă cu fiul său. Lumea ei s-a prăbușit în noiembrie 2012, când fiul ei a fost găsit mort în casa bunicii.

Potrivit poliției, acesta ar fi murit în somn. Fostul partener al lui Kim a fost cel care a organizat incinerarea, însă femeia susține că nu și-a dat acordul și că nu s-a ținut nicio slujbă. Singurul lucru pe care l-a primit ar fi fost un medalion cu cenușa care ar fi aparținut fiului ei, lucru de care se îndoiește.

Mai mult decât atât, câteva săptămâni mai târziu, femeia a primit fotografii de la locul decesului, care arătau vânătăi și tăieturi pe corpul lui Chris. „Fotografiile erau tulburătoare”, spune ea. „Se vedeau urme ca de imobilizare pe brațe, piept și abdomen.”

După multe insistențe pentru o nouă investigație, Kim a primit și un raport toxicologic, care indica o cantitate mortală de cianură în organismul lui Chris. Acesta a fost momentul care a convins-o că fiul ei fusese ucis.

În 2014 a fost deschisă o anchetă pentru omor, însă juriul nu a găsit nicio dovadă care să susțină ipoteza unei crime. Judecătorii au concluzionat oficial că moartea a fost, cel mai probabil, o sinucidere. Kim este însă de altă părere.

Descoperind expoziția Real Bodies și analizând fotografiile exponatelor, femeia a devenit convinsă că unul dintre trupuri este chiar al fiului său. Ea a descoperit chiar și o fractură craniană similară cu cea remarcată la Chris, dar și faptul că tatuajele lui lipseau, lucru neobișnuit, deoarece tatuajele nu dispar în mod normal în procesul de plastinare. Kim este de părere că pielea i-a fost îndepărtată intenționat pentru a-i ascunde identitatea.

Kim a mers chiar mai departe, cerând organizatorilor rămășițele. Aceștia au refuzat însă afirmând că toate corpurile provin din China și sunt imposibil de identificat.

„Ne exprimăm compasiunea față de familie, dar nu există nicio bază factuală pentru aceste afirmații. Exponatul menționat se află în Las Vegas încă din 2004 și nu poate fi asociat cu persoana menționată. Toate exemplarele sunt obținute etic și sunt biologic neidentificabile. Asigurăm că expoziția respectă cele mai înalte standarde etice și legale.”