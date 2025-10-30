Elijah Wood s-a întors pe platourile de filmare ale filmului „Stăpânul Inelelor” și a dat buzna la o nuntă

Actorul Elijah Wood şi-a făcut apariţia la nunta a doi tineir carese căsătoreau pe platourile de filmareale serialului „Stăpânul Inelelor”. Sursa foto: Hepta

Actorul Elijah Wood, vedeta din serialul „Stăpânul Inelelor”, a decis recent să-şi facă apariția neașteptată la nunta a doi fani ai scriitorului J.R.R. Tolkien, care se căsătoreau pe platourile de filmare ale ţinutului fictiv locuit de hobbiți, The Shire.

În Noua Zeelandă s-au încheiat de mult timp filmările pentru „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul”. Acum platourile de filmare sunt vizitate în principal de turiști și fani care vor să vadă că hobbiții trăiesc de fapt destul de confortabil în vizuinile din pământ.

Un videoclip care a făcut înconjurul lumii şi a devenit viral, arată cum actorul Elijah Wood, care l-a interpretat pe hobbitul Frodo Baggins în populara trilogie, se apropie încet de locul unde avea loc nunta și apoi se grăbeşte să îi salute pe miri, relatează presa din Italia. După o fotografie rapidă, s-a dat la o parte pentru a permite ceremoniei să continue.

Elijah Wood crashed a wedding that was taking place on the Shire set from 'The Lord of the Rings' ? pic.twitter.com/KNaNhabQnQ — Culture Crave ? (@CultureCrave) October 29, 2025

Deși în videoclip nu este clar ce le-a spus actorul celor doi miri norocoși, aplauzele, privirile de bucurie și zâmbetele celor prezenți vorbesc de la sine.

Ceremonia a fost organizată pentru a fi un adevărat omagiu adus lumii lui Tolkien. Nu numai că decorul a fost frumosul Hobbiton, dar chiar și costumele participanților au evocat lumea fantastică. Pe scurt, a fost un eveniment cu adevărat reușit, care va încânta toți fanii care iubesc saga literară și cinematografică.