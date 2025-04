Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna, cu fântâni de lavă și explozii puternice

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, a intrat miercuri dimineaţă într-o nouă fază eruptivă, în zona craterului de sud-est, cu explozii înregistrate la mai multe guri de aerisire şi scurgeri de lavă. Erupţia nu a afectat deocamdată traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Catania, din Sicilia, în sudul Italiei, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

Activitatea vulcanică s-a intensificat la primele ore ale zilei de miercuri, la ora locală 02:45 (00:45 GMT), când, în urma erupţiei, fântâni de lavă au atins înălţimi de 200 până la 300 de metri deasupra vârfului craterului, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

The 11th eruptive episode at #Etna's Southeast Crater since 15 March started at midnight (local time) on 30 April 2025. It produced two lava flows, on the southeastern and southern flanks and was more intense than its predecessors. pic.twitter.com/7EROBg0uSG