Escrocherie de 20 de milioane de dolari pe Everest. Șerpași acuzați că otrăveau alpiniștii ca să provoace salvări false cu elicopterul

Escrocherie de 20 de milioane de dolari pe Everest. Șerpași acuzați că otrăveau alpiniștii ca să forțeze salvări false cu elicopterul. FOTO: Hepta

O anchetă de amploare scoate la iveală acuzații grave la adresa unor ghizi care ar fi intoxicat alpiniști străini pe Everest, pentru a declanșa evacuări medicale costisitoare în valoare de 20 de milioane de dolari. Potrivit anchetei efectuate de poliția nepaleză, în mâncare erau puse praf de copt, pui crud sau chiar excremente de șobolan. Poliţia a declarat că au fost descoperite peste 300 de cazuri de presupuse operaţiuni de salvare false, suportate de alpinişti şi asiguratori.

În acest dosar, 11 operatori ai companiilor de salvare montană au fost arestaţi în cadrul operaţiunii, iar alte 32 de persoane au fost puse sub acuzare, scrie The Independent.

Amploarea presupusei escrocherii pare să fie uriașă, astfel că ar fi fost afectați 4.782 de alpiniști internaționali între 2022 și 2025. Poliția a declarat că au fost descoperite peste 300 de cazuri de salvări suspectate a fi false, cu facturi totale de aproape 20 de milioane de dolari imputate alpiniștilor și companiilor de asigurări.

Scandalul a dus la o nouă verificare a operatorilor de turism și a ghizilor, în contextul în care sezonul de alpinism de primăvară a început în acest an pe 30 martie.

Anchetatorii spun că în schemă erau implicați șerpași, proprietari de companii de trekking, operatori de elicoptere și directori de spitale.

Șase operatori și manageri ai unor companii de salvare au fost primii arestați, pe 25 ianuarie, fiind acuzați că au solicitat bani din asigurări prin simularea salvării unor turiști străini despre care susțineau că s-ar fi îmbolnăvit în timpul drumețiilor, a precizat poliția.

Aceste companii de salvare au reușit să obțină aproape 20 de milioane de dolari din despăgubiri plătite de companii internaționale de asigurări pentru intervenții care nu erau necesare sau care, în unele cazuri, au fost complet fabricate.

Biroul Central de Investigații (CIB) al Poliției din Nepal a declarat că aceste infracțiuni au afectat „mândria națională, prestigiul și demnitatea Nepalului pe plan internațional”.

Documente medicale și de zbor falsificate

Anchetatorii spun că ghizii au folosit o gamă largă de metode pentru a forța evacuările cu elicopterul, inclusiv simularea unor urgențe medicale și amestecarea alimentelor cu cantități mari de praf de copt pentru a provoca tulburări gastrice asociate în mod obișnuit cu răul de altitudine. Altor turiști li s-au administrat medicamente împreună cu cantități excesive de apă pentru a le provoca simptome.

După ce turiștii acuzau greață, amețeli sau dureri în corp, li se recomanda să coboare și să accepte evacuări de urgență costisitoare cu elicopterul. Autoritățile au spus că operatorii foloseau apoi documente medicale și de zbor falsificate pentru a cere decontarea costurilor de la asiguratorii internaționali de călătorie.

Odată declanșată o astfel de „salvare”, operatorii umflau costurile facturând fiecare pasager ca și cum ar fi beneficiat de un zbor separat cu elicopterul, chiar și atunci când mai multe persoane erau transportate împreună. Înregistrări false ale zborurilor și documente medicale falsificate erau apoi folosite pentru a susține cereri exagerate de despăgubire, în timp ce spitalele întocmeau rapoarte false de internare și tratament, în unele cazuri pentru turiști care, în realitate, nici măcar nu primeau îngrijiri medicale.

Nu este pentru prima dată când este descoperită o rețea de salvări false

O investigație a Kathmandu Post din 2018 a determinat elaborarea unui raport guvernamental de 700 de pagini, însoțit de promisiuni de reformă.

Cu toate acestea, escrocheriile par să fi continuat. Manoj Kumar KC, șeful CIB, a declarat că acest lucru s-a întâmplat din cauza „sancțiunilor prea blânde”. „Când nu există măsuri împotriva infracțiunii, aceasta se dezvoltă. Așa a prosperat și frauda cu asigurări.”

Companiile de asigurări de călătorie amenințaseră anterior că vor elimina acoperirea pentru Nepal dacă aceste escrocherii vor continua.

Relatări din 2019 arată, de asemenea, că unii turiști străini colaborau cu firme de trekking și simulau răul acut de altitudine, care necesita o intervenție cu elicopterul, în schimbul unor expediții la preț redus. Documentele lor de asigurare erau verificate înainte de a fi acceptați în excursie, pentru a se asigura că firma de elicoptere și „agentul” acesteia urmau să fie plătiți.

„Oricine a avut norocul să viziteze Nepalul, să întâlnească oamenii extraordinari de acolo și să se bucure de unele dintre cele mai bune trasee de trekking din lume va fi șocat să afle despre această escrocherie pe care am dezvăluit-o pentru prima dată în 2019. Marea majoritate a oamenilor și organizațiilor implicate în turismul din Nepal sunt corecți și se concentrează pe oferirea celei mai bune experiențe posibile. Este important să cauți recomandări de încredere înainte de a alege o companie pentru călătoria ta.”, a declarat Simon Calder, corespondent The Independent.