DC Comics dă în judecată o mamă care a înregistrat aplicația „Wondermum”: „Seamănă prea mult cu Wonder Woman”

Femeia de 43 de ani e acuzată că a înregistrat și folosit o marcă ce intră în conflict cu Wonder Woman, deținută de DC Comics. Foto: colaj captură Wondermum/Getty Images

„Este o luptă de tipul David vs Goliat pe care sper să o câștig”. Sunt cuvintele unei mame singure, al cărei soț a murit, după ce a fost dată în judecată de DC Comics. Femeia a fondat și lansat aplicația Wondermum pentru mame, încă gigantul american consideră că atât numele cât și sigla sunt copiate după faimoasele benzi desenate Wonder Woman. Lise Sobéron spune însă că numele a fost inspirat de fiica ei, care i-a spus că este o „wonder mum” (o mamă supereroină n.red), după ce tatăl ei a murit, relatează The Guardian.

Lise Sobéron a fost notificată printr-o scrisoare de la avocații francezi ai companiei de benzi desenate la data de 1 aprilie să nu mai folosească numele de Wondermum pentru aplicația ei pentru că ar semăna prea mult cu Wonder Woman. A crezut că e o păcăleală.

„Când am primit scrisoarea, mi-am sunat imediat prietenii apropiați și le-am spus: «Foarte amuzant, oameni buni», crezând că este o farsă de 1 aprilie. „Apoi am contactat biroul avocaților și mi-am dat seama că nu era nicio glumă. Mi-au spus că DC Comics se opune numelui Wondermum”, a explicat ea pentru The Guardian.

Inspirația pentru „Wondermum”

Sobéron, în vârstă de 43 de ani, care merge prin școli pentru a le vorbi elevilor despre bullying, este o adevărată eroină pentru părinți și copii în Caen, Normandia, unde își are sediul compania sa. Aplicația oferă liste locale de activități pentru familii, ateliere, sfaturi și un chat. Ea insistă că aplicația ei nu seamănă deloc cu personajul ficțional Wonder Woman.

Wondermum nu poartă costumul roșu, auriu sau albastru cu stele, ci un tricou alb, pantaloni albaștri și pantofi cu toc roșu, fără nicio diademă în vedere. Logo-ul aplicației este hexagonal, roz și violet, cu literele WM, însă Wondermum este un cuvânt unic — spre deosebire de Wonder Woman — și folosește ortografia britanică „mum”, nu americană „mom”.

„Din câte știu DC Comics nu deține cuvântul „wonder”. Aș fi putut să numesc aplicația Maman Merveilleuse, dar nu sună la fel”, a spus ea.

Sobéron a spus că ideea numelui a venit de la fiica ei de 11 ani, Lou, după ce tatăl ei, Lounis, a murit în 2020 din cauza bolii neurodegenerative rare Charcot, la vârsta de 36 de ani.

„Mi-a spus că sunt o adevărată wonder mum, o supereroină, și mai bună decât un personaj de desene animate, pentru că eu exist și ei nu. Cum aș putea să schimb numele după asta?Scopul site-ului este să ajute părinții, iar 80% dintre cei care folosesc site-ul sunt mame, multe dintre ele își cresc copii singure, ca mine. Suntem toate supereroine, dar nu avem puteri, și despre asta este vorba”, a spus Sobéron.

Fosta consilieră financiară a adăugat: „este o situație atât de stresantă că am slăbit 8 kilograme în șase luni. Nu vorbim despre un magazin de la colțul blocului, ci de un gigant american”.

Aceasta a explicat că aproape tot venitul ei merge acum pentru plata avocatului ei. Luna trecută a deschis un cont pe o aplicație de crowdfounding pentru a face față costurilor.

„La început nu voiam să cer bani. Părea o cerșetorie și am mândria mea. Dar acum tot ce câștig se duce pe taxe legale. Avocatul meu este o prietenă, deci nu mă taxează exorbitant, dar nu poate lucra gratuit.

Ei [DC Comics] vor să elimin totul de pe site: numele, grafica și logo-ul. Mi-au luat doi ani să dezvolt aplicația. Am investit deja mult și am luat un împrumut. Am calculat că va costa între 20.000 și 30.000 de euro să schimb numele și să redesenez aplicația”, a spus Sobéron.

Acuzațiile DC Comics

Avocata Anne-Laure Boileau, care o reprezintă pe Sobéron, a declarat că aceasta a fost acuzată că a înregistrat și folosit o marcă ce intră în conflict cu Wonder Woman, deținută de DC Comics — companie care aparține Warner Bros și este casa personajelor Batman și Superman.

„Practic, critică asemănările dintre cele două mărci, dar singura asemănare este prefixul «wonder». În afara acestui prefix și a referinței la femei, nu există similitudini vizuale sau grafice, și, mai presus de toate, vorbim despre concepte complet diferite”, a spus Boileau pentru televiziunea franceză.

Firma pariziană Beau de Loménie, avocați europeni și francezi pentru brevete, care acționează în numele DC Comics, nu a răspuns solicitărilor The Guardian pentru un comentariu.

Totuși, avocatul care se ocupă de caz a declarat pentru Le Parisien în aprilie: „Este o chestiune de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială deținute de DC Comics. Clientul meu este o companie care a investit masiv în drepturile sale de proprietate intelectuală și dorește să le protejeze. Nu există nicio intenție de a-i face rău acestei doamne, și de fapt DC Comics adoptă o abordare amiabilă, încercând să ajungă la un acord.”

Sobéron a declarat că DC Comics nu a propus nicio soluție în afară de schimbarea numelui aplicației și eliminarea graficii. „Chiar nu înțeleg de ce fac asta. Este o adevărată bătălie între David și Goliat, și sper doar să o pot câștiga”, a spus ea.