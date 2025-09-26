Benzile desenate sunt o soluţie inteligentă pentru orele de istorie. O demonstrează artistul Daniel Danil. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Istoria poate fi mult mai atractivă pentru elevii mici atunci când lecţiile prind viaţă prin imagini. Şi asta o arată Daniel Danil, care este pictor de biserici şi desenator. El a transformat manualul de istorie într-o colecţie de benzi desenate.

De la Mihai Viteazul până la Ştefan cel Mare, fiecare personaj isoric este adus la viaţă cu mult talent, imaginaţie şi atenţie la detalii. Crearea unei benzi desenate presupune ore întregi de muncă pentru a ilustra fiecare cadru al poveştii.

"Ştefan cel Mare, când construia o mănăstire sau o biserică, trăgea cu arcul şi, unde pica săgeata, acolo construia", a afirmat Daniel Danil, artist de benzi desenate.

"Am început să desenez de când eram copil. Pe vremea lui Ceauşescu apăreau acele reviste Pif, cu benzi desenate. Chiar şi benzi desenate româneşti, în revista "Cutezătorii", iar din acele reviste eu făcea reproduceri. Mi-am dat seama că am talent", a mai spus Daniel Danil.

Recunoașterea muncii sale a venit şi prin premii.