„Există frustrare la Abu Dhabi”. De ce Emiratele Arabe Unite au cerut Pakistanului să le dea înapoi imediat 3,5 miliarde de dolari

5 minute de citit Publicat la 23:45 29 Apr 2026 Modificat la 23:51 29 Apr 2026

Pakistanul, aflat într-o situație financiară dificilă, încerca să medieze încheierea războiului din Iran. În același timp, Emiratele Arabe Unite au făcut o cerere surprinzătoare către vechiul lor aliat: returnarea imediată a 3,5 miliarde de dolari, scrie Financial Times.

Solicitarea Abu Dhabiului risca să reducă puternic rezervele valutare ale Pakistanului și să pună în pericol acordul de 7 miliarde de dolari încheiat cu FMI în 2024.

Arabia Saudită a intervenit rapid în sprijinul Pakistanului. Riadul a depus 3 miliarde de dolari în banca centrală pakistaneză și a prelungit, pentru mai mult de un an, alte depozite de 5 miliarde de dolari.

Decizia Emiratelor Arabe Unite arată, potrivit analiștilor, nemulțumirea tot mai mare a Abu Dhabiului față de Islamabad. Una dintre cauze este apropierea Pakistanului de Arabia Saudită. O altă cauză este reacția considerată prea slabă a Pakistanului față de atacurile Iranului asupra statelor din Golf, după izbucnirea războiului.

Neil Quilliam, cercetător asociat la Chatham House, spune că Emiratele au fost deranjate și de faptul că Pakistanul a încercat să joace rolul de mediator în conflictul dintre SUA și Iran.

„Din perspectiva Emiratelor, nu există neutralitate în această situație. Nu există cale de mijloc. Iar dacă încerci să mediezi, înseamnă că te afli la mijloc”, a explicat el.

În spatele acestei tensiuni se află și rivalitatea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Arabia Saudită a semnat în septembrie un pact de apărare cu Pakistanul, iar acest lucru a fost privit cu suspiciune la Abu Dhabi.

Relațiile dintre Riad și Abu Dhabi sunt deja tensionate de mai mult timp, inclusiv din cauza războiului civil din Yemen, unde cele două state au susținut tabere rivale. Războiul cu Iranul a redus temporar vizibilitatea acestor divergențe, pentru că ambele state din Golf au fost atacate de Teheran. Totuși, analiștii spun că tensiunile continuă.

„Ruptura este încă acolo, iar Pakistanul este una dintre zonele în care ea se poate vedea”, a spus Quilliam. În plus, Emiratele sunt mult mai apropiate de India, rivala tradițională a Pakistanului. Pentru Abu Dhabi, apropierea tot mai mare dintre Arabia Saudită și Pakistan reprezintă un conflict de interese.

Trei consilieri pakistanezi au declarat că Emiratele Arabe Unite au transmis Islamabadului că se așteptau ca Pakistanul să aibă o poziție mai dură față de Iran. Ministerul de Externe al Emiratelor nu a comentat informațiile.

„Există frustrare la Abu Dhabi”, a spus Abdulkhaleq Abdulla, academician și comentator emiratez. „Pakistanul a încercat să se prezinte ca mediator, iar acest lucru nu a fost primit bine.”

Totuși, el a precizat că una este nemulțumirea de moment și altceva este schimbarea completă a relației dintre cele două țări.

Ministerul de Externe al Pakistanului a spus că returnarea banilor către Emirate este doar o „tranzacție financiară de rutină”. Islamabadul a negat că decizia ar avea legătură cu războiul din Golf sau că ar exista o ruptură între Pakistan și Emiratele Arabe Unite.

În privat însă, oficialii pakistanezi s-au arătat nemulțumiți, potrivit consilierilor citați. În același timp, unii dintre ei au privit situația și ca pe o reducere a dependenței față de Abu Dhabi, care și-a întărit relațiile cu India.

„Saudiții ne-au ajutat, așa cum fac de obicei”, a spus un consilier pakistanez. „Ne așteptam la asta, după tensiunile dintre Riad și Abu Dhabi.”

Relațiile dintre Emiratele Arabe Unite și Pakistan sunt vechi

Ele datează din 1971, anul în care Abu Dhabiul și-a obținut independența față de Marea Britanie.

Primii cinci șefi ai forțelor aeriene emirateze au fost cetățeni pakistanezi. De asemenea, compania Pakistan International Airlines a oferit avioane și instruire pentru dezvoltarea Emirates Airlines.

La rândul lor, Emiratele au oferit Pakistanului ajutor financiar de miliarde de dolari. În Emiratele Arabe Unite trăiesc și aproximativ 1,5 milioane de pakistanezi.

Relațiile s-au tensionat însă în 2015, când Pakistanul a refuzat să intre în coaliția condusă de Arabia Saudită împotriva rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran. Emiratele erau atunci principalul partener al saudiților în acel conflict.

La acel moment, un diplomat emiratez de rang înalt s-a plâns public că, deși Emiratele oferă Pakistanului sprijin economic și financiar, „Teheranul pare să fie mai important pentru Islamabad decât țările din Golf”.

De la sfârșitul anului trecut, Pakistanul încerca să obțină prelungirea cu doi ani a cel puțin 2 miliarde de dolari din împrumuturile primite de la Emirate. Însă, în ianuarie, Abu Dhabiul a trecut la prelungiri lunare, lucru care a îngrijorat Islamabadul.

Cererea Emiratelor de returnare imediată a banilor a surprins Ministerul de Finanțe din Pakistan, dar și FMI

Abu Dhabiul promisese anterior că nu va cere rambursarea banilor până la finalul programului Pakistanului cu FMI, în 2027. Aceasta fusese una dintre condițiile pentru aprobarea pachetului de sprijin.

Mahir Binici, reprezentantul FMI la Islamabad, a spus că Pakistanul a încercat să acopere lipsa de finanțare cu ajutorul partenerilor bilaterali și prin acces la piețe, pentru a respecta nivelul de rezerve cerut în programul cu Fondul. Ministerul de Finanțe al Pakistanului nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Decizia Emiratelor a pus capăt și unui plan mai amplu al Pakistanului. Islamabadul propusese transformarea unei datorii de 1 miliard de dolari în investiții într-un conglomerat cu legături militare, Fauji Foundation.

Pakistanul riscă să devină prea dependent de Arabia Saudită

Sprijinul financiar saudit reprezintă deja aproximativ jumătate din rezervele băncii centrale a Pakistanului, estimate la 16 miliarde de dolari.

Pactul de apărare dintre Arabia Saudită și Pakistan a creat așteptări privind investiții și ajutor financiar mai mari din partea Riadului. În schimb, Pakistanul ar urma să ofere sprijin militar. Totuși, doi consilieri pakistanezi spun că Arabia Saudită nu pare, deocamdată, dispusă să transforme acordul în investiții majore.

Riadul are propriile probleme financiare, cu lichidități mai reduse și un deficit în creștere, în timp ce gestionează proiecte interne costisitoare.

După ce SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu, Pakistanul a trimis luna aceasta avioane de luptă și aeronave de sprijin în Arabia Saudită, ca parte a acordului dintre cele două țări, potrivit Riadului. Totuși, existența pactului nu a împiedicat Iranul să lanseze atacuri cu rachete și drone asupra regatului.

„Saudiții nu și-au făcut niciodată iluzii că Pakistanul îi va putea ajuta decisiv. Ei au sperat doar că Iranul se va gândi de două ori înainte să îi atace. S-a dovedit că s-au înșelat”, a spus Bernard Haykel, profesor la Universitatea Princeton.

„Arabia Saudită nu își permite să salveze financiar Pakistanul”, a adăugat el.