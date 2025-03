Explozie la o fabrică cehă care produce obuze pentru Ucraina

O explozie s-a produs marţi la o fabrică cehă care produce obuze pentru Ucraina, din orașul Borzyna, potrviit NEXTA. O persoană a fost rănită.

Grupul ceh de apărare STV a precizat că explozia a avut loc într-una dintre clădirile sale operaţionale dintr-un complex al companiei sale de inginerie Policske strojirny, situat la 150 km est de Praga, scrie Agerpres. Conform poliţiei, este posibil ca deflagraţia să fi fost cauzată de o defecţiune tehnică a unui sistem de producţie.

Agenţia de ştiri CTK şi alte mass-media locale au relatat că incidentul a avut loc într-un depozit de muniţie din cadrul complexului, unde STV închiriază spaţii şi produce muniţie de calibru mare şi totodată repară echipamente militare.

