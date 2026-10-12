Express: O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra. Cât au cerut pentru o cursă de 1,5 km cu ricşa

Express: O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra. FOTO captură youtube express

O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra. Turiștii care vizitează centrul Londrei ar fi taxați cu sute de lire sterline pentru curse scurte cu ricșa, arată o anchetă publicată de Daily Express, care a investigat activitatea unor operatori din Westminster, Piccadilly și Leicester Square.

Cazul a stârnit reacții dure din partea politicienilor britanici, cu doar câteva săptămâni înainte de intrarea în vigoare, pe 30 octombrie, a noilor reguli pentru ricșe: tarife maxime, verificarea cazierului și obligația de a vorbi engleză.

Ricșele cu pedale sunt foarte populare în centrul Londrei, unde transportă turiști contra cost. Potrivit publicației britanice, în zona podului Westminster, pe care îl traversează anual peste 15 milioane de turiști, conducătorii cinstiți de ricșe sunt scoși de pe piață de o grupare organizată din România.

"O grupare de români ia turiști și le cere 350 de lire pentru curse scurte. Sunt niște escroci", a declarat pentru Express angajatul unei companii oficiale de tururi.

Reporterii publicației au încercat să discute cu conducătorii de ricșe din Westminster, Piccadilly și Leicester Square. Unii au reacționat agresiv, alții au fugit. Mai mulți au fost filmați ascunzând cartonașe cu prețuri de 165 de lire, iar când au fost întrebați despre ele, au spus că nu vorbesc engleză.

Express a urmărit și o ricșă roz care a dus doi turiști de la podul Westminster până la Palatul Buckingham, o distanță de aproximativ 1,6 kilometri. Cu noile tarife maxime, cursa ar costa în jur de 15 lire. Turiștii au plătit 40. Întrebat de ce a cerut atât, conducătorul de ricșă a spus doar că "nu vorbește engleză".

"Românii nu respectă regulile. Înșală oamenii și câștigă mai mulți bani ilegal", s-a plâns un conducător de ricșă cu experiență din Piccadilly.

Probleme sunt și lângă roata London Eye. Un vânzător autorizat de înghețată spune că licența, pentru care a plătit mult, nu-l mai ajută cu nimic, pentru că dube ilegale parchează zilnic în apropiere, în zone unde oprirea este interzisă.

"Primesc amenzi și nu le pasă. Stau acolo în fiecare zi, toată vara", a spus el.

Când reporterii s-au apropiat de o dubă care avea pe geam o amendă de la primărie, șoferul a plecat în viteză. S-a întors puțin mai târziu, însoțit de alți comercianți ilegali.

Reacțiile politicienilor

Laila Cunningham, candidata Reform UK la Primăria Londrei, spune că situația arată că "legea și ordinea în Londra lui Sadiq Khan s-au prăbușit complet, până la ușa Parlamentului". "Dacă poliția nu poate asigura nici măcar zona din jurul Scotland Yard și al Parlamentului, ce speranță mai are restul țării?", a adăugat ea.

Chris Philp, responsabilul pentru afaceri interne al opoziției conservatoare, a declarat că "legea a devenit o glumă". "Este o rușine ca niște escroci să-i jefuiască pe turiști în umbra Parlamentului. Infractorii tratează amenzile ca pe un cost al afacerii, pentru că laburiștii nu le-au dat niciun motiv să se teamă", a spus el.

Ce spun autoritățile

Caroline Sargent, consilier la Primăria Westminster, a explicat că de noile reguli se va ocupa Transport for London, inclusiv de controlul tarifelor. Ea a cerut Primăriei Londrei să se asigure că noul sistem poate fi aplicat eficient și de autoritățile locale.

Jonathan Bartley, consilier la Primăria Lambeth, spune că autoritățile au confiscat dube de înghețată și au trimis în judecată mai mulți comercianți ilegali, unii fiind condamnați doar în ultima lună. "Faptul că unii se întorc după ce sunt amendați sau trimiși în judecată arată că măsurile actuale nu sunt suficiente", a recunoscut el.

Poliția Metropolitană a transmis că a dat anul acesta peste 200 de amenzi conducătorilor de ricșe cu comportament agresiv sau antisocial și că acuzațiile de crimă organizată, exploatare sau spălare de bani sunt investigate atunci când este cazul. Poliția nu a făcut nicio referire la naționalitatea persoanelor implicate.