Extravaganță fără limite: Fiul celui mai bogat om din Asia și-a comandat un ceas cu el stând pe un tron de aur în centrul cadranului

Ceasul comandat de Anant Ambani este evaluat la 1,5 milioane de dolari FOTO: Hepta

Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, a atras atenția cu un ceas extravagant, evaluat la 1,5 milioane de dolari, realizat la comandă de celebra casă de ceasuri și bijuterii de lux Jacob & Co din New York.

Piesa unică, denumită Vantara Green Camo, îl înfățișează chiar pe Anant Ambani, în vârstă de 30 de ani, așezat pe un tron de aur, înconjurat de 397 de pietre prețioase rare. Designul ceasului reproduce vegetația luxuriantă a sanctuarului de viață sălbatică Vantara, un proiect ambițios de conservare fondat de familia Ambani în statul Gujarat, India. Ceasul include și elemente simbolice ale faunei sălbatice, precum modele miniaturale ale unui leu și ale unui tigru, dar și un cadran decorat cu imaginea unui elefant.

Carcasa ceasului, cu un diametru de 49 mm, este realizată din aur roz și este decorată cu un motiv de camuflaj verde compus din pietre prețioase extrem de rare, printre care granate demantoide, considerate de până la o sută de ori mai rare decât smaraldele. Pietrele sunt montate foarte dens, formând o suprafață continuă, complet împodobită.

Anant Ambani este fiul cel mai mic al lui Mukesh Ambani, președintele și directorul general al Reliance Industries, cea mai mare companie listată la bursă din India. Mukesh Ambani este în prezent cel mai bogat om din Asia și al 16-lea cel mai bogat din lume, cu o avere estimată la 112,8 miliarde de dolari.

În 2024, Anant Ambani a lansat proiectul Vantara, una dintre cele mai ample inițiative de salvare și protejare a faunei sălbatice la nivel global. Sanctuarul se întinde pe o suprafață de aproximativ 12 kilometri pătrați, este de patru ori mai mare decât Central Park din New York și adăpostește peste 2.000 de animale din 43 de specii.

Anant Ambani s-a căsătorit în 2024, iar ceremoniile de nuntă - care s-au desfășurat pe parcursul mai multor luni, în mai multe locații din lume - ar fi costat 600 de milioane de dolari.