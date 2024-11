Farsă de Halloween. Sute de oameni s-au adunat pe străzile din Dublin ca să vadă o paradă care nu a avut loc: „Am crezut că e pe bune”

Sute de oameni s-au adunat joi seara în centrul orașului Dublin pentru o paradă de Halloween care s-a dovedit a fi o farsă, transmite BBC.

Informaţiile referitoare la acest aşa-zis eveniment au fost publicate pe un site şi distribuite pe scară largă pe reţelele sociale.

Numeroşi oameni s-au adunat pe artera principală a capitalei irlandeze, O'Connell Street, perturbând circulaţia tramvaielor, până când poliţia i-a îndemnat să părăsească zona.

This large crowd gathered at O’Connell Street for a hoax Halloween parade that was published by a fake website that appears to be based in Pakistan.



Now think of how many people are fed with misinformation online on other issues.



pic.twitter.com/wKZ3JtPaMl