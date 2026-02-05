Femeia care a hărţuit-o pe Mădălina Ghenea și-a aflat pedeapsa. Reacția vedetei

Mădălina Ghenea s-a născut pe 8 august 1987 în Slatina. Sursa foto: Getty Images

Tribunalul de la Milano a condamnat o femeie în vârstă de 45 de ani la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea, actrița și modelul român în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele sociale. Procurorul de caz ceruse o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru inculpată.

Ghenea îl reclamase pe hărțuitor, care a rămas neidentificat ani de zile, pentru o serie de mesaje defăimătoare și insulte continue, publicate și trimise prietenilor, colegilor și membrilor familiei, relatează Il Giorno.

De asemenea, judecătorii au condamnat-o pe femeie acuzată de hărţuire să urmeze reabilitare la un centru de specialitate, decizie care se va pune în aplicare dacă și când sentința va deveni definitivă. Motivaţia sentinței va fi redactată în termen de 90 de zile.

Deocamdată, sentința a condamnat-o pe acuzată şi la plata imediată a două daune provizorii de 40.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, victimei și mamei sale. Judecătorul a dispus ca daunele să fie soluționate pe cale civilă. Mădălina Ghenea solicitase 5 milioane de euro daune pentru ea și 200.000 de euro daune pentru mama sa.

După aflarea sentinţei Mădălina Ghenea a declarat: „Astăzi sunt aici pentru fiica mea și mama mea și pentru toate femeile care sunt victime ale urii. Reclamaţi, reclamaţi, reclamaţi”, a încheiat aceasta considerând că tăcerea în asemena situaţii nu este niciodată o soluţie.