Mădălina Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro femeii acuzate că a hărţuit-o

Mădălina Ghenea s-a constituit parte civilă în procesul de la Milano şi a cerut 5 milioane despăgubiri femeii acuzate că a hărţuit-o. Sursa foto: captira instagram/ officialmadalinaghenea

Parchetul din Milano, Italia a solicitat o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru femeia în vârstă de 45 de ani acuzată că a hărțuit-o pe modelul și actrița Mădălina Ghenea, în timp ce vedeta care s-a constituit parte civilă în proces şi a cerut 5 milioane despăgubiri. Sentința este așteptată pe data de 4 februarie.

Solicitările au fost formulate luni, 12 ianuarie, în cadrul procesului. Procurorul adjunct Marisa Marchini l-a reprezentat pe procuror şi a cerut pentru presupusa femeie care a hărţuit-o pe actriţă o pedeapsă de 2 ani de închisoare, relatează La Repubblica.

Avocatul actriței a solicitat 5 milioane de euro daune (cu o garanţie de 500.000 de euro) și 200.000 de euro pentru mama sa, care s-a alăturat și ea acțiunii civile. Avocatul presupusei hărțuitoare a solicitat achitarea, respingând acuzația că respectivul cont de pe care au fost trimise mesajele de hărțuire ar fi al acesteia şi susţine că clientei sale i-au fost furate datele de acces la contul de pe reţelele sociale, astfel că o persoană necunoscută a lansat jignirile şi atacurile la adresa actriţei.

În timpul procesului, a fost audiat , printre alții , Leonardo Maria Del Vecchio, fostul iubit al actriței şi fiul fondatorului imperiului financiar Luxottica. Antreprenorul a povestit despre atacurile la adresa lui Ghenea, explicând că acestea au întristat-o ​​atât de tare „încât nu a mai putut munci”. Del Vecchio a adăugat că, în timpul relației lor din 2020, el însuși devenise o „țintă” a inculpatei care îi scria, vorbindu-i urât despre iubita lui.