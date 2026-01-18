Fenomenul oamenilor-sirenă ia amploare. Atât femeile, cât și bărbații, își pun coada și se scufundă

În 2012, Gray a fondat prima școală de sirene din lume. Foto: Getty Images

Un fenomen straniu ia amploare la nivel globel. Concursuri, convenții, tabere, retreaturi și întâlniri unde pasionații de mermaiding se adună pentru a-și perfecționa lovitura de delfin. Creatori specializați realizează cozi personalizate, sutiene decorate cu bijuterii, extensii de păr inspirate de ocean și chiar branhii protetice pentru femei și bărbați-sirenă, fie amatori, fie profesioniști. Există inclusiv un reality show Netflix, MerPeople, care urmărește drumul, uneori periculos, al celor care visează să transforme această pasiune într-o carieră, scrie The Guardian.

De la copilărie la carieră

Katrin Gray, cunoscută în lume ca Mermaid Kat, este una dintre figurile de referință ale acestui domeniu. Pe vremea când lucra ca instructor de scufundări în Phuket, o fascinație din copilărie pentru Mica Sirenă a determinat-o să ceară unui fabricant de costume de neopren să-i creeze o husă specială.

„Phuket e o insulă mică și nu a durat mult până când oamenii au observat o fată excentrică înotând cu o coadă de sirenă”, povestește ea. Curând, a început să primească invitații la petreceri pentru copii și evenimente publice. La scurt timp, sirena devenise un job cu normă întreagă. „Totul a decurs incredibil de repede.”

În 2012, Gray a fondat prima școală de sirene din lume. De atunci, peste 12.000 de cursanți au participat la lecțiile și workshopurile ei din Germania, Thailanda și Australia. Cursurile pentru începători includ nu doar tehnici de scufundare cu picioarele legate, ci și reguli de siguranță, înot la suprafață și rolul de „ambasador al oceanului”. Retreaturile internaționale, dedicate celor care vor să trăiască din această meserie, se epuizează cu luni înainte.

Strălucire, dar și riscuri

Și Tara Schwarz, din Melbourne, cunoscută ca Mermaid Tarielle, a reușit să-și construiască o carieră „înotând în cozi sclipitoare”. La o convenție din Germania, a susținut ateliere despre machiaj subacvatic.

„Este o artă să obții un machiaj complet care să reziste în apă și să fie vizibil”, explică ea.

Dincolo de magie, există și riscuri reale: vederea este neclară cu ochii deschiși sub apă, infecțiile sinusurilor și urechilor sunt frecvente, iar hipotermia sau răul de mare nu sunt rare. În plus, scoaterea costumului din silicon, extrem de strâmt, este o provocare în sine.

Gray și Schwarz au avut parte de experiențe intense. Gray povestește că a filmat un promo alături de rechinii-ciocan din Bahamas și a fost profund copleșită când un crocodil de patru metri înota deasupra capului ei.

„Pentru acest tip de muncă trebuie să te antrenezi constant și să-ți crești capacitatea pulmonară”, spune Schwarz. „Calmul mental și pulsul scăzut determină cât timp poți sta sub apă.”

Mesaj pentru protejarea oceanelor

Pentru multe sirene, spectacolele sunt și o formă de educație ecologică. La petreceri pentru copii, Tara transformă jocurile într-o lecție despre poluare, explicând cum a găsit mai mult gunoi decât „comori” în ocean.

Aceeași misiune o are și Mongplearn Uttama din Perth, cunoscută ca Mermeow Awn. „Am început cu evenimente corporate, dar prefer activitățile pentru comunitate. Particip ca voluntar la curățări de plaje și funduri marine.”

„Folosim farmecul sirenelor ca să-i atragem pe oameni să strângă gunoaie. Funcționează. Când aud că vor fi sirene, vin.”

O salvare emoțională

Pentru Uttama, mermaiding-ul a fost o formă de vindecare. După pierderea unei persoane dragi și o perioadă de depresie, apa i-a oferit liniște.

„În apă nu plângeam. E liniște, simțurile se estompează. Am înotat și mi-am lăsat lacrimile în urmă. Din momentul în care mi-am pus coada, viața mea s-a schimbat definitiv.”

Astfel de povești sunt frecvente în această comunitate. „Cei care aleg să fie sirene sau tritoni caută mai multă culoare și fantezie în viața lor. De obicei, există un motiv profund”, spune Gray.

Ca în orice comunitate, există și conflicte, de aceea alegerea locului potrivit este esențială. Iar pentru cascadorii spectaculoase, siguranța este vitală.

„Dacă ceva nu merge bine, echipa de siguranță poate interveni imediat”, explică Schwarz. „La scufundări mai adânci, am mereu oameni care cunosc partea tehnică.”

„Dacă ar fi fost mereu ușor, nu m-ar mai fi atras”, spune ea. „Partea frumoasă a meseriei este că te poți provoca pe tine însuți, arătând în același timp grațios și spectaculos.”