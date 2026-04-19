Fermă solară cât 1.700 de stadioane, în Marea Britanie: Va alimenta 180.000 de case, însă stârnește furia localnicilor

1 minut de citit Publicat la 13:00 19 Apr 2026 Modificat la 13:00 19 Apr 2026

Autoritățile susțin că proiectul este necesar pentru a accelera producția de energie regenerabilă. Foto: Getty Images

Guvernul din Regatul Unit a aprobat construcția celei mai mari ferme solare din țară, un proiect considerat esențial pentru tranziția către energie curată. Decizia vine după o analiză amplă a planului și marchează un pas important în reducerea dependenței de combustibili fosili, potrivit Interesting Engineering.

Proiectul, numit Springwell Solar Farm, va avea o capacitate de 800 MW și va fi amplasat între orașele Lincoln și Sleaford. Potrivit dezvoltatorului, EDF Power Solutions UK, instalația va produce suficientă energie pentru aproximativ 180.000 de locuințe.

Autoritățile susțin că proiectul este necesar pentru a accelera producția de energie regenerabilă în interiorul țării și pentru a proteja consumatorii de fluctuațiile pieței energetice, în contextul tensiunilor internaționale care afectează prețurile la energie.

Ferma solară va ocupa o suprafață echivalentă cu aproximativ 1.700 de terenuri de fotbal

Ferma solară va ocupa o suprafață uriașă, echivalentă cu aproximativ 1.700 de terenuri de fotbal, în apropierea localității Navenby. Pe lângă panourile fotovoltaice, proiectul include și un sistem de stocare a energiei în baterii, menit să asigure stabilitatea rețelei electrice.

Construcția ar urma să fie finalizată astfel încât producția de energie să înceapă în anul 2029. Oficialii britanici spun că investiția face parte dintr-un plan mai amplu de a crește producția de energie „verde” și de a reduce facturile pe termen lung.

„Accelerăm tranziția către energie curată produsă local, pentru a proteja populația și a reduce costurile”, a declarat ministrul energiei, Michael Shanks.

Dezvoltatorii susțin că ferma va funcționa aproximativ 40 de ani

Proiectul nu este însă lipsit de controverse. Grupuri locale de opoziție au criticat dimensiunea instalației și impactul asupra mediului, promițând că vor continua demersurile împotriva dezvoltării.

Dezvoltatorii susțin, în schimb, că ferma va funcționa aproximativ 40 de ani și că terenul va putea fi readus ulterior la utilizarea agricolă. În plus, aceștia promit beneficii pentru comunitățile locale și investiții în proiecte din zonă.

În paralel, Regatul Unit explorează și tehnologii inovatoare, precum energia solară captată din spațiu. Un studiu publicat în 2026 arată că astfel de sisteme ar putea furniza energie constantă, direct din orbită, contribuind semnificativ la atingerea obiectivelor de neutralitate climatică.