Festivalul florilor de cireș din Japonia a fost anulat din cauza turiștilor care se comportau neadecvat

2 minute de citit Publicat la 09:07 06 Feb 2026 Modificat la 09:54 06 Feb 2026

Cireși înfloriți în China. Imagine din 25 martie 2025. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Xinhua

Autoritățile japoneze din orașul Fujiyoshida, situat în apropiere de Muntele Fuji, au anulat festivalul florilor de cireș din acest an, susținând că numărul tot mai mare de vizitatori a devenit imposibil de gestionat pentru comunitatea locală. Totodată, potrivit acestora, un alt motiv este legat de comportamentul neadecvat al turiștilor, scrie BBC.

Sezonul florilor de cireş este considerat în Japonia un semn tradiţional care anunță sosirea primăverii.

În această perioadă, orașul Fujiyoshida devine o destinație extrem de populară și atrage mii de turiști dornici să admire cireșii înfloriți, cu Muntele Fuji în fundal.

Însă, odată cu creșterea numărul de turiști, autoritățile se confruntă cu probleme: trafic aglomerat, deșeuri și chiar plângeri din partea localnicilor care susțin că turiștii pătrund în curțile sau grădinile lor pentru a folosi toaleta, fără a avea permisiunea.

Primarul a declarat că peisajul pitoresc al orașului Fujiyoshida amenință „viața liniștită a cetățenilor”.

„Avem un puternic sentiment de criză”, a explicat, marți, primarul orașului Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, când a făcut anunțul.

„Pentru a proteja demnitatea și mediul de viață al cetățenilor noștri, am decis să punem capăt festivalului care are o vechime de 10 ani”, a mai declarat acesta.

Festivalul avea loc la Parcul Arakurayama Sengen, deschis turiștilor în perioada sezonului sakura încă din 2016. Parcul este cunoscut pentru panorama asupra orașului și pentru numeroasele locuri apreciate pe rețelele sociale, devenind un magnet pentru fotografi și influenceri.

Cu toate acestea, autoritățile spun că numărul vizitatorilor din ultimii ani „a crescut dramatic, depășind capacitatea orașului și ducând la supraturism, ceea ce are un impact serios asupra mediului de viață al locuitorilor locali”.

Acum, până la 10.000 de vizitatori se adună zilnic în oraș în timpul sezonului de vârf al înfloririi, adaugă autoritățile din Fujiyoshida într-un comunicat.

Deși festivalul nu va avea loc, orașul se pregătește pentru un număr crescut de vizitatori în lunile aprilie și mai.