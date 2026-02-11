Fiica de 19 ani a unui preot din Ucraina s-a îndrăgostit de un agent FSB pe Telegram și a spionat pentru el din biserica tatălui ei

Hristina Garkavenko a spus într-un interviu pentru CNN din închisoare că legătura ei cu agentul FSB rus a început cu discuții ocazionale pe Telegram FOTO: CNN/ Sediul central de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război

Fiica unui preot din estul Ucrainei, în vârstă de doar 19 ani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trădare, după ce a spionat pentru serviciile secrete ruse. Recrutată online, tânăra a transmis informații despre armata ucraineană, iar acum speră să fie inclusă într-un eventual schimb de prizonieri.

Pe 19 iulie 2024, la orele prânzului, Hristina Garkavenko, fiica în vârstă de 19 ani a unui preot, a ajuns la biserica acestuia din Pokrovsk, estul Ucrainei. Deși era credincioasă, nu venise acolo să se roage, scrie CNN.

Tânăra a urcat la etajul al doilea și a intrat într-una dintre camere. Acolo, la o fereastră protejată de jaluzele, a instalat un telefon mobil ca pe o cameră de transmisie live, orientându-l spre un drum folosit de trupele și vehiculele ucrainene care mergeau către și dinspre linia frontului, mai la est. Transmisia era direcționată către serviciile secrete ruse.

Dar aceasta nu a fost singura sarcină îndeplinită de Garkavenko pentru principala agenție de informații a Rusiei, Serviciul Federal de Securitate (FSB), au declarat procurorii ucraineni. Pe parcursul acelui an, ea a schimbat mesaje cu un agent FSB, furnizând informații despre locațiile personalului și echipamentelor militare ucrainene din Pokrovsk, un nod strategic.

„Am vrut doar să vorbesc mai mult cu această persoană. Și doar pentru că voiam să vorbesc cu el, am fost de acord să-l ajut”, i-a declarat Garkavenko pentru CNN într-un interviu telefonic, din închisoare, unde execută o pedeapsă de 15 ani pentru trădare.

Ea a refuzat să spună dacă se îndrăgostise de agent. Însă Pavlo Uhrovetski, șeful Parchetului Regional Donețk, a declarat că „pe lângă poziția ei activ pro-rusă, tânăra dezvoltase o relație mai mult decât prietenească cu acea persoană”.

Garkavenko este una dintre miile de ucraineni despre care se crede că au fost recrutați de FSB și alte agenții ruse de informații pentru a-și spiona propria țară. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), anchetatorii au deschis peste 3.800 de dosare de trădare de la începutul războiului, în februarie 2022, iar peste 1.200 de persoane au fost deja găsite vinovate și condamnate. În medie, cei condamnați primesc între 12 și 13 ani de închisoare, dar unii sunt condamnați pe viață.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea FSB.

Andrii Yakovliev, avocat al apărării și expert în drept internațional umanitar și penal la Media Initiative for Human Rights, un ONG ucrainean, a declarat pentru CNN că Ucraina asigură condițiile necesare pentru un proces echitabil și că, în general, instanțele țării respectă procedura legală. El a adăugat că procurorii merg în instanță doar dacă au suficiente dovezi.

„Transmiterea de informații serviciilor secrete ruse este cea mai frecventă formă de trădare în timpul războiului”, a declarat pentru CNN Ivan Kisilevych, șef de departament în cadrul Oficiului Procurorului General.

Gama de sarcini îndeplinite în numele FSB este foarte largă, potrivit SBU, iar geografia – în sensul proximității față de lupte – nu contează.

„În zonele de pe linia frontului, reținem mai des agenți care colectează și transmit informații despre mișcările sau pozițiile armatei ucrainene”, se arată într-un comunicat al SBU. „În vestul și centrul Ucrainei, agenții ruși colectează și divulgă mai frecvent informații despre obiective militare, infrastructură critică și încearcă acte de sabotaj în apropierea centralelor termice, clădirilor poliției și liniilor de cale ferată”.

Consilierul Ministerului Apărării, Serhiy Beskrestnov, a avertizat săptămâna aceasta că agenți ruși încearcă să recruteze ucraineni pentru a înregistra terminale de internet prin satelit Starlink, pe care armata rusă le-ar putea folosi ulterior, după ce sistemele ruse neautorizate au fost blocate. Rușii oferă 300 de dolari ucrainenilor dispuși să facă acest lucru, a spus el.

De ce unii ucraineni acceptă să spioneze

Profilul ucrainenilor recrutați de Rusia este unul variat. Deși unii sunt motivați ideologic, acest grup este în scădere, spun oficialii din domeniul informațiilor. Pentru majoritatea, banii reprezintă principalul motiv.

Potrivit SBU, agenții de informații ruși recrutează în principal persoane disperate după bani, precum șomeri, sau indivizi cu diverse dependențe - de droguri, alcool sau jocuri de noroc.

„Este important să înțelegem că nu vorbim despre mii de dolari”, a spus Kisilevych. „Pentru majoritatea, sunt câteva sute de dolari sau alte beneficii materiale. Sunt bani ușori pentru trădători. Pur și simplu primesc bani pe carduri, fără să se gândească de unde sau de la cine provin”.

Andriy, ofițer de contrainformații al SBU, a declarat pentru CNN că, în prezent, canalele Telegram sunt unul dintre cele mai frecvente instrumente de recrutare.

„Rușii postează anunțuri prin care oferă bani care se obțin rapid și ușor. Apoi atribuie treptat sarcini. Inițial, acestea sunt foarte simple – cumpără o cafea, fă o fotografie a bonului într-o cafenea. Pentru asta, fondurile sunt transferate pe un card bancar, iar procesul de recrutare începe treptat”, a explicat el. „Mai târziu, apar sarcini mai sensibile – instalarea de camere de-a lungul liniilor de cale ferată, fotografierea obiectivelor militare și așa mai departe”.

Dacă la un anumit moment persoana refuză să coopereze, recrutorii recurg la șantaj, a spus Andriy, amenințând că vor preda corespondența către SBU. „În acel moment, oamenii nu mai au cale de întoarcere”, a explicat el.

Garkavenko spune că legătura ei a început cu dicuții ocazionale pe Telegram. „La început a fost o conversație obișnuită. Apoi s-a prezentat ca agent al Federației Ruse și a sugerat cooperarea”, a spus ea, vorbind dintr-o colonie penală pentru femei condamnate pentru infracțiuni împotriva securității naționale și trădare.

Garkavenko a spus că, la un moment dat, s-a gândit să renunțe. „Am avut îndoieli, am vrut să mă opresc la un moment dat și i-am spus asta de mai multe ori. Dar mi s-a spus că totul va fi bine, că mă vor proteja și că nu se va întâmpla nimic rău. L-am crezut”.

Deși a fost plătită de FSB pentru acțiunile sale, nu acesta a fost motivul principal, a declarat ea pentru CNN.

„Bravo, te iubesc”

SBU raportează aproape săptămânal noi rețineri ale unor presupuşi colaboratori locali, de la cetățeni obișnuiți până la personal militar.

Presupusa trădare pe care spune că o descoperă implică o gamă largă de persoane. Printre cei deja condamnați se numără un mecanic de fabrică în vârstă de 50 de ani din Kramatorsk, recrutat de FSB, care a trimis coordonatele personalului militar ucrainean și ale armamentului greu; un fost angajat al unei fabrici din Kramatorsk, în vârstă de 40 de ani, care a ghidat bombele rusești către regiune; un locuitor din Kiev, în vârstă de 21 de ani, care a ajutat la coordonarea atacurilor cu rachete rusești asupra capitalei; și un bărbat de 49 de ani din regiunea Cernăuți care lucra pentru un serviciu de livrări. Acționând sub „acoperirea” muncii sale de curier, agentul s-a deplasat prin zonă înregistrând obiective militare și infrastructură critică, a spus SBU.

Uhrovetsky, de la Parchetul Regional Donețk, își amintește ceea ce a descris drept cazul „cinic” al Irinei Landuga, o femeie condamnată anul trecut pentru transmiterea de informații despre pozițiile militare ucrainene fiului său, care lupta pentru armata rusă, și pentru primirea unei compensații financiare în schimb.

„Am auzit-o vorbind cu fiul ei, după ce i-a dat coordonatele forțelor ucrainene. După aceea, acele locații au fost bombardate, iar ea însăși s-a dus și a verificat că existau morți și răniți. Le-a mulțumit și s-a bucurat, spunând: «Bravo, te iubesc»”, a spus Uhrovetsky.

Potrivit hotărârii instanței, în august 2023, în timp ce se întorcea de la magazin, Landuga, care locuia în Kurahivka, regiunea Donețk, a văzut soldați ucraineni la casa nașei fiului ei și în barăcile Unității Militare de Salvare Minieră. Ea i-a spus fiului despre acest lucru, după care zona a fost bombardată, rezultând cel puțin un deces. O femeie civilă de 59 de ani, care locuia într-o clădire din apropiere, a murit sub dărâmături, se arată în documentul instanței. Nașa nu se afla în oraș la acel moment.

În înregistrările audio furnizate de parchet, Landuga poate fi auzită vorbind despre atac: „Oamenii au murit acolo. O femeie a murit... Totul e în regulă, totul e bine. Au lovit barăcile? Bravo, te iubesc. Bună treabă. Pentru nașă, îți sărut mâinile... Foarte recunoscătoare pentru barăci. Iar restul vom considera că sunt pagube colaterale”.

În octombrie 2025, ea a fost condamnată la închisoare pe viață, instanța notând indiferența ei față de consecințele acțiunilor sale.

În așteptarea unui schimb

Garkavenko a primit o pedeapsă de 15 ani în iunie, după ce și-a recunoscut vinovăția și și-a exprimat regretul. Uhrovetsky a spus că a făcut această declarație „pentru că vrea să fie schimbată”.

În interviul acordat CNN, Garkavenko a spus că, deși nu a fost niciodată în Rusia, are rude acolo și vrea să locuiască cu ele.

Kisilevych a remarcat că unor ucraineni li se promite că, dacă lucrurile merg prost, vor fi schimbați cu cetățeni ucraineni ținuți ca prizonieri de război de către Rusia. Pentru unii dintre cei reținuți, a merge în Rusia este singura opțiune acceptabilă, a spus el. „Dar am îndoieli serioase că le va fi mai bine acolo. Mă îndoiesc că vor ajunge acolo ca eroi”.

În timp ce așteaptă un posibil schimb, tatăl lui Garkavenko - preotul - rămâne în Ucraina. Ea a spus că a fost șocat când a aflat ce a făcut, dar nu a abandonat-o. „Mă susține și spune că totul va fi bine. A acceptat decizia mea de a merge la schimb”.

Andriy, ofițerul de contrainformații al SBU, a spus că serviciilor de informații ruse nu le pasă cu adevărat de cei recrutați de la distanță. „Pentru ei, sunt doar consumabile”.

El a adăugat că vor exista întotdeauna oameni care încearcă să fure secrete, iar pentru ofițerii de informații, căutarea trădătorilor nu se oprește niciodată. „Este o muncă meticuloasă, care implică un studiu detaliat al vieții unui colaborator. Uneori se ajunge în punctul în care îți dai seama că îi cunoști viața atât de bine încât practic devii parte din ea”, a spus el.

Garkavenko a spus că a făcut o alegere conștientă de a ajuta Rusia și că acum regretă ceea ce a făcut. „Mi-am rănit persoanele dragi și, într-o anumită măsură, mi-am distrus propria viață”.