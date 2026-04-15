Fondatorul Zara a devenit cel mai mare magnat imobiliar din lume. Amancio Ortega are o avere uriașă

Cu o avere care îl plasează printre cei mai bogați oameni din lume, fondatorul Inditex, Amancio Ortega, își consolidează poziția și în domeniul imobiliar la nivel global. Omul de afaceri spaniol, unul dintre cei mai bogați de pe planetă, a atins un nou prag în carieră, devenind cel mai mare proprietar de imobile din lume, potrivit unor estimări recente din industrie, scrie Euronews.

Această realizare confirmă extinderea sa dincolo de industria textilă, către un model de investiții axat pe proprietăți imobiliare de mare valoare.

Fondatorul Inditex, compania care deține branduri precum Zara, Pull&Bear și Oysho, a construit de-a lungul anilor un portofoliu extins de proprietăți în mai multe țări.

Portofoliul său include peste 200 de achiziții și este evaluat la aproximativ 25 de miliarde de dolari (21,2 miliarde de euro), ceea ce îi permite să depășească alți mari investitori internaționali din domeniu. În același timp, averea sa totală este estimată de Forbes la 148 de miliarde de dolari (125,45 miliarde de euro), ceea ce îl plasează pe locul 10 în topul celor mai bogați oameni din lume.

O mare parte din această expansiune a fost posibilă datorită dividendelor obținute din participația majoritară în compania textilă, bani pe care i-a reinvestit ulterior în clădiri emblematice, birouri și spații comerciale din zone-cheie ale marilor orașe.

În ultimii ani, Ortega, în vârstă de 90 de ani, și-a intensificat ritmul de achiziții, adăugând în portofoliu proprietăți importante la nivel internațional.

Printre acestea se numără sedii de companii, complexe comerciale și imobile asociate unor mari firme din tehnologie, ceea ce îi întărește profilul de investitor conservator, orientat spre active sigure, deja validate pe piață, în detrimentul investițiilor mai riscante.

Strategia sa nu se limitează însă la sectorul imobiliar. Prin compania sa de investiții, Ortega și-a diversificat activitatea și în domenii precum energia, telecomunicațiile și infrastructura, extinzându-și astfel influența în mai multe sectoare ale economiei.