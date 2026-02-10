FSB declară ”epidemie” de crime în școlile din Rusia. Un adolescent a ucis un băiat de 10 ani și și-a făcut selfie cu cadavrul

"Trebuie să recunoaştem că eforturile noastre sunt insuficiente”, a spus șeful FSB. Sursa foto: Hepta

Şeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, Aleksandr Bortnikov, şi-a exprimat marţi îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de atacuri violente ale elevilor împotriva colegilor de clasă şi profesorilor, informează EFE.



"Trebuie să recunoaştem că eforturile noastre sunt insuficiente. Un exemplu clar în acest sens este numărul tot mai mare de atacuri ale elevilor asupra colegilor de clasă şi profesorilor, care au avut consecinţe grave", a declarat Bortnikov, citat de TASS, la o reuniune a Comitetului Naţional Antiterorist.



În acest sens, comitetul a trasat linii directoare autorităţilor federale şi regionale cu intenţia de a implementa un set de măsuri urgente pentru a aborda cauzele profunde ale acestor infracţiuni.



Cu toate acestea, şeful serviciului secret rus a legat atacurile elevilor de serviciile de informaţii ucrainene, care - în opinia sa - sunt implicate în recrutarea cetăţenilor ruşi pentru a efectua operaţiuni de sabotaj în favoarea armatei ucrainene.



Borntikov nu a făcut nicio legătură între atacuri şi o posibilă radicalizare din cauza războiului şi a discursului xenofob tot mai accentuat din ţară, precum şi cu izolarea socială a tinerelor generaţii ruse, aşa cum au demonstrat unele dintre recentele altercaţii.



"Deteriorarea situaţiei operative, cauzată, printre altele, de utilizarea de către inamic a unor noi forme şi metode de activitate teroristă, necesită îmbunătăţiri suplimentare ale eficacităţii în prevenirea terorismului", a declarat el.



În noiembrie anul trecut, Rusia a redus vârsta răspunderii penale la 14 ani pentru cei găsiţi vinovaţi de implicare în activităţi teroriste, inclusiv aruncarea de cocteiluri Molotov asupra comisariatelor militare.



"Serviciile de informaţii ale inamicului încearcă din ce în ce mai mult să implice copiii de vârstă şcolară în sabotaje, convingându-i că nu vor fi pedepsiţi din cauza vârstei lor", a declarat Vasili Piskariov, preşedintele Comitetului de Securitate al Dumei de Stat, pentru a justifica măsura.



În decembrie trecut, un băiat de 10 ani, fiul unor imigranţi din Asia Centrală, a fost înjunghiat mortal de un coleg de clasă care avea o retorică rasistă.



Adolescentul, înarmat cu un cuţit, purtând o mască medicală şi un tricou cu sloganul "No Lives Matter" (Nicio viaţă nu contează - n.r.) - o aluzie la mişcarea Black Lives Matter din SUA - şi-a atacat victimele cu un spray cu gaze lacrimogene şi, după ce l-a ucis pe elevul din clasa a patra, şi-a făcut un selfie lângă cadavrul victimei.



În weekend, un adolescent a intrat într-un cămin al Universităţii de Medicină din Ufa (Republica Başchiria - n.r.) înarmat cu un cuţit şi a înjunghiat patru studenţi indieni, rănind ulterior doi ofiţeri de poliţie.



Incidente similare au avut loc săptămâna trecută la o şcoală din regiunile Krasnoiarsk şi Orenburg.