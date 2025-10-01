„Gata cu mâzgălelile”: Țara în care medicii sunt obligați să scrie rețetele frumos. Vor lua și lecții de caligrafie

O instanță din India cere medicilor să își corecteze scrisul de mână. Foto: Getty Images

Într-o vreme în care aproape toată lumea scrie la tastatură, mai contează scrisul de mână? Da, spun instanțele din India - cel puțin atunci când e vorba de medici.

Glumele despre scrisul ilizibil al doctorilor, pe care doar farmaciștii reușesc să-l descifreze, sunt bine cunoscute în India, ca peste tot în lume, relatează BBC. Dar ultima hotărâre judecătorească, venită de la Înalta Curte din Punjab și Haryana, a mers mai departe: „O rețetă medicală lizibilă este un drept fundamental”, au spus judecătorii, subliniind că poate face diferența dintre viață și moarte.

Cum s-a ajuns aici

Decizia a apărut într-un caz care, paradoxal, nu avea legătură cu scrisul. O femeie îl acuza pe un bărbat de viol, escrocherie și fals, după ce acesta i-ar fi promis un loc de muncă la stat, ar fi organizat interviuri fictive și ar fi exploatat-o sexual.

Bărbatul a negat acuzațiile, spunând că relația a fost consensuală și că procesul are la bază doar un conflict financiar.

Judecătorul Jasgurpreet Singh Puri a consultat raportul medico-legal întocmit de un medic guvernamental și a constatat că era complet indescifrabil. „A zguduit conștiința acestei instanțe, pentru că nici măcar un cuvânt nu era lizibil”, a scris magistratul.

BBC a văzut copia hotărârii, care include și raportul, precum și o rețetă de două pagini - ambele imposibil de citit, cu un scris asemănător unei mâzgăleli.

„Într-o vreme în care tehnologia și calculatoarele sunt ușor accesibile, este șocant că medicii guvernamentali încă scriu rețete de mână pe care nu le poate citi nimeni, poate doar câțiva farmaciști”, a notat judecătorul.

Măsurile impuse

Curtea a cerut Guvernului să introducă lecții de caligrafie în facultățile de medicină și a stabilit un termen de doi ani pentru trecerea la rețete digitale.

Până atunci, toți medicii trebuie să scrie rețetele clar, cu majuscule, a dispus instanța.

Dr. Dilip Bhanushali, președintele Asociației Medicale Indiene, care are peste 330.000 de membri, a declarat pentru BBC că medicii sunt deschiși să colaboreze pentru găsirea unei soluții.

El a recunoscut însă că există diferențe între zone: „În orașe și în centrele mari se folosesc deja rețete digitale, dar în zonele rurale și în micile localități este foarte greu să obții rețete clare”.

„E un fapt bine cunoscut că mulți doctori au un scris slab, dar asta pentru că sunt extrem de ocupați, mai ales în spitalele de stat supraaglomerate. Am recomandat membrilor noștri să respecte regulile și să scrie cu litere mari, lizibile. Un doctor care vede șapte pacienți pe zi poate face asta, dar unul care vede 70 de pacienți nu poate”, a explicat el.

Nu e prima dată

Nu e prima oară când o instanță indiană atrage atenția asupra scrisului dezordonat al medicilor. În trecut, Înalta Curte din Odisha a criticat „stilul zig-zag al scrisului medicilor”, iar magistrații din Allahabad au reclamat „rapoarte scrise atât de prost, încât sunt imposibil de citit”.

Deși studiile nu au demonstrat că medicii scriu mai urât decât alte categorii profesionale, experții subliniază că problema nu ține de estetică, ci de siguranța pacienților. O rețetă ambiguă sau interpretabilă poate duce la consecințe grave.

Un raport al Institutului de Medicină din SUA arăta încă din 1999 că erorile medicale cauzate de scrisul ilizibil erau responsabile pentru aproximativ 7.000 de decese anual. Mai recent, în Scoția, o femeie a suferit arsuri chimice la ochi după ce i-a fost dată, din greșeală, o cremă pentru disfuncție erectilă, în locul unui tratament pentru uscăciune oculară.

Autoritățile britanice au recunoscut că „erorile de prescriere a medicamentelor au provocat un nivel șocant de daune și decese” și au precizat că generalizarea rețetelor electronice ar putea reduce astfel de greșeli cu 50%.

Situația din India

India nu are statistici clare despre cazurile cauzate de scrisul ilizibil, dar au existat numeroase episoade dramatice. Într-un caz devenit celebru, o femeie a făcut convulsii după ce a primit un medicament pentru diabet, în locul unui analgezic cu nume asemănător.

Chilukuri Paramathama, farmacist din statul Telangana, a povestit pentru BBC că în 2014 a depus o petiție în instanță după ce o fetiță de trei ani a murit, primind o injecție greșită pentru febră. Campania lui pentru interzicerea completă a rețetelor scrise de mână a dus, în 2016, la o decizie a Consiliului Medical al Indiei: toți medicii trebuie să prescrie medicamentele clar, cu denumirea generică și, preferabil, cu majuscule.

În 2020, ministrul adjunct al Sănătății a anunțat în Parlament că autoritățile statale au dreptul să sancționeze medicii care nu respectă regula.

Totuși, aproape un deceniu mai târziu, farmaciștii spun că rețetele indescifrabile încă ajung pe tejghele. Paramathama a arătat BBC mai multe exemple recente, pe care nici el nu a reușit să le descifreze.

Ravindra Khandelwal, directorul uneia dintre cele mai mari rețele de farmacii din Kolkata, a declarat că „uneori rețetele pe care le primim sunt la limita lizibilității”.

„Am observat o trecere treptată la rețete printate în orașe, dar în zonele suburbane și rurale, majoritatea sunt încă scrise de mână. Din fericire, angajații noștri sunt foarte experimentați și reușesc să le descifreze. Totuși, uneori trebuie să sunăm medicul, pentru că este esențial să dăm pacientului medicamentul corect”.