Generația Z câștigă mai mult decât milenialii la aceeași vârstă, arată un studiu. La ce nivel record au ajuns salariile

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Generația Z se bucură de un început de carieră mai bine plătit decât cel al milenialilor, arată un studiu al Resolution Foundation: la 24 de ani, cei născuți la sfârșitul anilor '90 câștigau cu 12% mai mult, în termeni reali, decât generația dinaintea lor, iar cei născuți la începutul anilor 2000 sunt plătiți mai bine decât oricare altă generație de la cei născuți în anii '50 încoace. Vestea bună e însă deja amenințată de scumpiri, de o creștere economică mai slabă și de criza tinerilor NEET, care nu sunt nici angajați, nici cuprinși în vreo formă de educație, scrie The Guardian.

Începutul de carieră al generației Z este mai avantajos din punct de vedere financiar decât cel al milenialilor, sugerează o cercetare.

Cei născuți, de regulă, între 1997 și 2012 trec printr-o ușoară revenire a veniturilor, potrivit studiului realizat de Resolution Foundation – un contrast aparent cu modul în care generația precedentă a intrat pe piața muncii.

Milenialii – cei născuți între începutul anilor '80 și mijlocul anilor '90 – sunt prima generație care nu s-a bucurat de venituri disponibile mai mari decât generațiile anterioare, potrivit institutului de cercetare. Cercetătorii adaugă că acest regres a fost provocat parțial de faptul că milenialii și-au început cariera cam în perioada crizei financiare din 2008 și de îndelungata stagnare a creșterii salariilor reale care a urmat de atunci.

Totuși, un fragment dintr-un raport ce urmează să fie publicat joi arată, potrivit celor mai recente cifre ale Resolution Foundation, că salariul real săptămânal la 24 de ani al celor născuți la sfârșitul anilor '90 a fost cu 12% mai mare decât cel al generațiilor născute la sfârșitul anilor '80. La 24 de ani, cei născuți la începutul anilor 2000 câștigă, de asemenea, mai mult decât oricare altă generație, mergând înapoi până la cei născuți în anii '50, arată studiul.

„Stagnarea nivelului de trai al generației milenial a fost bine documentată în ultimul deceniu. Mulți au speculat că ruperea progresului între generații a continuat și pentru generația Z. Dar, acum, când cei mai în vârstă membri ai generației Z se află de câțiva ani buni pe piața muncii, vestea bună este că s-au bucurat de o ușoară revenire a salariilor”, a declarat Charlie McCurdy, economist principal la Resolution Foundation.

Raportul a constatat că cei mai prost plătiți – cei aflați în categoria celor mai mici 10% dintre venituri – au beneficiat de cea mai mare creștere salarială, datorită majorării salariului minim, mai ales după 2016. Veniturile lor au crescut cu 36% în termeni reali între 2012 și 2025.

Mai sus pe scara salarială, lucrătorii cu vârste între 22 și 29 de ani aflați la nivelul venitului median au înregistrat o creștere a salariului orar de 15% în aceeași perioadă, față de 4% în cazul celor aflați în jurul vârstei de 30 de ani și 11% pentru toți angajații.

Studiul a avertizat însă că „povestea cu vești bune pentru generația Z este deja amenințată”, întrucât salariile reale ar putea fi pe punctul de a scădea, din cauza unor presiuni precum prețurile mai mari și creșterea economică mai slabă provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

În plus, numărul tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani care nu sunt nici angajați, nici cuprinși în vreo formă de educație sau pregătire profesională – așa-numiții NEET – a ajuns acum la aproximativ un milion. Fostul ministru laburist Alan Milburn a avertizat luna trecută că Marea Britanie riscă o creștere cu 25% a numărului de tineri NEET, până la 1,25 milioane, până la începutul anilor 2030, dacă guvernul nu ia măsuri urgente pentru a evita o „generație pierdută”.

„Pentru o parte semnificativă a membrilor mai tineri ai generației Z, cariera nici măcar nu a început”, a adăugat Resolution Foundation. „Criza NEET din Marea Britanie reprezintă o uriașă provocare pe termen lung pentru generația Z, iar combaterea ei ar trebui să fie o prioritate de prim rang pentru guvern”.