Germanii au legat ramurile copacilor ca să poată transporta pe șosea un Airbus gigantic. Operațiunea uriașă blochează traficul 3 nopți

Avionul Airbus A310, denumit „Kurt Schumacher”, a fost scos din uz și va fi transformat în restaurant FOTO: Profimedia Images

Timp de trei nopți, traficul pe o arteră din nordul Germaniei va fi complet blocat, pentru că armata va transporta pe șosea un avion uriaș, scos din uz. Operațiunea - una extrem de complicată - a fost amânată ani de zile, pentru că transportul de mare gabarit trece și printr-o zonă protejată.

Armata germană va transporta un Airbus A310, denumit „Kurt Schumacher”, pe o distanță de 50 km, de la aeroportul din Hanovra către Parcul Serengeti din Hodenhagen, cu ajutorul unui transportor de mare tonaj. El va ajunge la destinație după trei nopți, potrivit Die Zeit.

› Vezi galeria foto ‹

Transferul avionului prin zona protejată a stârnit dispute ani de zile. Datorită unei noi metode de coborâre a fuselajului, regiunea Hanovra a aprobat în cele din urmă proiectul. Traseul de transport traversează o zonă protejată pe o lungime de aproximativ 1,8 kilometri. Coborârea fuselajului de la 6,80 metri la 5,90 metri are scopul de a preveni deteriorarea copacilor.

Dar pentru ca transportul să fie făcut în siguranță, fără incidente, ramurile copacilor de pe traseu au fost legate.

Aripile avionului au fost demontate anterior și au ajuns deja în parc.

În vara anului 2026, un restaurant cu aproximativ 200 de locuri va fi amenajat în interiorul avionului și pe aripile acestuia. Restaurantul va fi în incinta parcului safari Serengeti din Hodenhagen, care ocupă o suprafață de 220 de hectare și în care trăiesc aproximativ 2.000 de animale sălbatice și exotice.