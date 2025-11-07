Gheață de acum 6 milioane de ani, descoperită în Antarctica, devine cea mai veche găsită vreodată. În interior se află aer străvechi

2 minute de citit Publicat la 07:30 07 Noi 2025 Modificat la 07:59 07 Noi 2025

O bucată de gheață veche de 6 milioane de ani a fost extrasă din Antarctica. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mario Tama/ Getty Images

O bucată de gheață veche de 6 milioane de ani a fost extrasă din Antarctica – cea mai veche gheață datată direct descoperită vreodată – și îi ajută pe cercetători să reconstruiască climatul antic al Pământului, potrivit Live Science.

Această gheață record, împreună cu bulele de aer prinse în interior, este de peste două ori mai veche decât cele mai vechi mostre de gheață cunoscute până acum, care aveau aproximativ 2,7 milioane de ani, potrivit unui nou studiu publicat pe 28 octombrie în revista PNAS.

„Nucleele de gheață sunt ca niște mașini ale timpului care le permit oamenilor de știință să vadă cum arăta planeta noastră în trecut”, a declarat Sarah Shackleton, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Woods Hole Oceanographic Institution din Massachusetts. „Nucleele din Allan Hills ne ajută să călătorim mult mai departe în timp decât ne-am fi imaginat posibil.”

Gheață din epoca Miocenă

Gheața și aerul din interiorul ei datează din epoca Miocenă (cuprinsă între 23 milioane și 5,3 milioane de ani în urmă), o perioadă în care Pământul era mult mai cald, nivelul mărilor era mai ridicat, iar planeta era populată de creaturi acum dispărute, printre care pisici cu colți de sabie, girafe asemănătoare okapilor, rinoceri arctici și primii mamuți.

Shackleton și colegii ei au descoperit această gheață-record în zona izolată Allan Hills Blue Ice, din estul Antarcticii, între anii 2019 și 2023. Conform studiului, câmpul de gheață Allan Hills se află la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri deasupra nivelului mării.

Pentru a obține mostrele, cercetătorii au forat între 100 și 200 de metri adâncime într-un strat de gheață. Ulterior, au datat nucleele extrase măsurând dezintegrările radioactive ale izotopilor de argon din bulele de aer. Analiza izotopilor de oxigen a permis, de asemenea, oamenilor de știință să determine că regiunea Allan Hills a cunoscut o răcire constantă de aproximativ 12°C (22°F) în ultimele 6 milioane de ani, potrivit comunicatului transmis de Universitatea de Stat din Oregon, care a participat la cercetare.

Activitatea umană determină acum o creștere accelerată a temperaturilor în toată lumea

Deși Antarctica — și Pământul în ansamblu — s-au răcit treptat de-a lungul mileniilor, activitatea umană determină acum o creștere accelerată a temperaturilor globale prin eliberarea unor cantități uriașe de gaze cu efect de seră în atmosferă.

Autorii studiului afirmă că analiza acestor nuclee de gheață le permite să descifreze nivelurile antice de gaze cu efect de seră și gradul de încălzire a oceanelor, pentru a înțelege mai bine mecanismele naturale ale schimbărilor climatice de-a lungul istoriei planetei.

Regiunea Allan Hills a reușit să păstreze această gheață datorită unei combinații de factori, atât cunoscuți, cât și necunoscuți — inclusiv mișcarea aproape statică a gheții de la suprafață și relieful accidentat al munților, care a „încuiat” gheața în loc.

„Încă încercăm să înțelegem exact condițiile care permit unei gheți atât de vechi să supraviețuiască atât de aproape de suprafață”, a explicat Shackleton.

„Pe lângă topografie, este probabil un amestec de vânturi puternice și frig extrem. Vântul suflă zăpada proaspătă, iar frigul încetinește mișcarea gheții până aproape de oprire. Acest lucru face ca Allan Hills să fie unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a găsi gheață antică aflată la mică adâncime - dar și unul dintre cele mai dificile locuri pentru a lucra pe teren.”, a mai precizat acesta.