Google lansează shoppingul bazat pe inteligență artificială. Cum funcţionează

Google a prezentat o serie de instrumente concepute pentru a schimba modul în care consumatorii interacționează cu magazinele prin intermediul AI Mode, căutare bazată pe inteligenţă artificială. Astfel celebra companie va putea monetiza căutarea prin IA, care inevitabil sărăcește motorul de căutare tradițional cu linkurile sale sponsorizate, care a fost întotdeauna gâsca de aur a Google.

Noile funcţii, ușor de accesat pentru companii și comercianți cu amănuntul, vor fi disponibile doar în Statele Unite și nu există știri despre sosirea lor în Europa, dar nu este greu de imaginat că, în timp, dacă testele vor avea succes, extinderea va fi globală, așa cum a fost cazul pentru aproape toate serviciile legate de IA din lumea Google, relatează Corriere della Sera.

Reclame personalizate în fluxul AI

Prima inovație semnificativă se referă la introducerea publicității personalizate în căutările conversaționale ale modului AI : sistemul va putea insera oferte contextuale în timp ce utilizatorul ia în considerare o achiziție . Google numește această funcție Direct Offers (Oferte Directe).

Google a oferit și un exemplu, ipotezând un utilizator care tastează în bara de căutare: Google numește această funcție Oferte Directe. Google oferă și un exemplu, presupunând că un utilizator tastează în bara de căutare: „Caut un covor modern și elegant pentru o sufragerie aglomerată. Organizez des cine, așa că aș dori unul ușor de curățat.” Google evidențiază deja cele mai relevante produse care corespund criteriilor dvs. de căutare. Adesea, însă, oamenii sunt dispuși să cumpere doar dacă obțin o ofertă excelentă. Acum, comercianții relevanți vor avea și oportunitatea de a afișa o reducere specială. Acest lucru îl ajută pe utilizator să obțină o valoare mai bună și pe comerciant să încheie vânzarea.

Pe scurt, sistemul va putea declanșa afișarea unui cod de reducere sau poate a unei promoții pentru livrare gratuită , toate direct în interfața de chat AI Mode. Este vorba doar despre zona AI a motorului de căutare, nu despre aplicația separată a Gemini, asistentul AI al Google.

Potrivit directorilor Google Ads și Commerce, această abordare oferă comercianților cu amănuntul un avantaj clar, pentru că aceștia pot interveni exact în momentul în care utilizatorul este gata să finalizeze tranzacția. În această fază pilot, compania se concentrează pe mărci partenere precum Petco, Samsonite și elf Cosmetics, utilizând AI pentru a determina relevanța temporală a ofertei pe baza comportamentului de navigare.

Eficacitatea acestui model va fi măsurată prin capacitatea sa de a converti o simplă căutare într-o vânzare reală, fără ca reclama să fie percepută ca o întrerupere a fluxului căutare-conversație.

La un eveniment al Federației Naționale de Retail din New York, CEO-ul Google Alphabet, Sundar Pichai, a explicat viziunea companiei sale , subliniind importanța colaborării în industrie: „Ceea ce am învățat în ultimii 27 de ani de lucru alături de comercianții cu amănuntul este că reușim doar împreună.” Șeful Google a adăugat apoi: „Acum, cu inteligența artificială, vedem cum aceste căi se schimbă de la cuvinte cheie la conversații naturale. Este o schimbare fundamentală.” Acesta a adăugat şi câteva date: „Este o perioadă de expansiune. Privind doar la comercianții cu amănuntul, în decembrie 2024, procesam 8,3 trilioane de tokenuri (n. red. tokenul este unitatea de bază a modelelor de inteligență artificială) pe API-ul nostru. Un an mai târziu, procesam peste 90 de trilioane. Aceasta reprezintă o creștere de peste 11 ori față de anul precedent.”

Protocolul UCP

La un nivel mai tehnic, principala inovație este lansarea Protocolului Universal de Comerț (UCP). Acesta este un standard open-source dezvoltat cu parteneri precum Shopify, Etsy, Wayfair, Target și Walmart pentru a crea un limbaj comun între agenții IA și platformele de vânzări. În prezent, integrarea dintre un asistent virtual și un magazin online este adesea împiedicată de bariere tehnice care necesită conexiuni personalizate pentru fiecare serviciu. UCP își propune să depășească această limitare, permițând agenților IA să verifice uniform stocul, prețurile și disponibilitatea în timp real.

„Există multe lucruri pe care UCP le va permite, iar noi începem cu finalizarea comenzii iniţiale. În curând, veți vedea un buton de cumpărare direct pe platformele Google, inclusiv modul AI în Căutare și Gemini”, scrie Pichai în postarea sa pe blog. Apoi explică cum va funcționa totul din perspectiva clientului: „Dacă sunteți în căutarea unei valize Monos, protocolul va permite comerciantului să personalizeze instantaneu un preț pentru «membru nou» sau să ofere abonament la programul de fidelitate. Pentru clienții fideli, comercianții cu amănuntul pot oferi oferte speciale bazate pe achizițiile anterioare sau pot sugera completări utile, cum ar fi seturi de organizatoare, la finalizarea comenzii. Și cu câteva clickuri în Google Pay, achiziția este finalizată fără a părăsi conversația.”

Noul protocol valorifică această capacitate de a păstra comerciantul cu amănuntul ca proprietar al datelor de vânzări, delegând în același timp experiența utilizatorului către AI, prin intermediul unui buton de cumpărare care utilizează platforma Google Pay.

Provocarea dintre Google și Stripe - OpenAI

Noile dezvoltări ale Google declanșează o provocare pentru Stripe, platforma de tranzacții economice digitale, care a dezvăluit Protocolul său Agentic Commerce în colaborare cu OpenAI. Deși numele este foarte similar cu soluția Google, există diferențe filozofice.

Protocolul Google este conceput pentru a crea un ecosistem complet, de la descoperirea produselor în motoarele sale de căutare până la procesarea tranzacțiilor. Și, evident, va putea valorifica vasta bază globală de utilizatori a Google. Stripe, pe de altă parte, își propune să ofere o infrastructură de plată neutră pentru agenți, bazată pe GPT-5 (modelul lingvistic al OpenAI), acționând ca un intermediar financiar pur, indiferent de platforma de căutare utilizată.