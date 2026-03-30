„Grădina de legume” a Europei poate hrăni jumătate de miliard de oameni. „Marea de Plastic”, singura construcție vizibilă din spațiu

Marea de Plastic din jurul El Ejido, Spania, vizibilă din satelit. Sursa foto: NASA

Grădina de legume a Europei se află în Andaluzia, în sudul Spaniei și este atât de vastă încât poate fi văzută chiar și din spațiu. Pe Google Maps, la vest de Almeria, se poate vedea o pată albă care arată ca un ghețar, dar pe măsură ce imaginea se mărește, apare cea mai mare concentrație de sere din lume. Peste 30.000 de hectare de teren sunt acoperite de plastic, un labirint geometric de cinci ori mai mare decât Manhattanul, unde se produc anual 3,5 milioane de tone de legume: de la roșii la castraveți, de la ardei la dovlecei, de la vinete la pepeni, suficiente pentru a hrăni o jumătate de miliard de oameni și a genera o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de euro, scrie The Guardian.

„Grădina de legume” a Europei poate hrăni jumătate de miliard de oameni. De ce este supranumită „Marea de Plastic”

„Îi spunem «Marea de Plastic». Este cel mai mare monument de pe planetă dedicat producției alimentare. Dar este și un loc dedicat inovației și dezvoltării, elemente care garantează companiilor controlul și, mai presus de toate, legumele 12 luni pe an”, spune Guadalupe López Díaz, director de proiect al centrului experimental Fundación Tecnova.

„Astăzi, o revoluție tehnologică sustenabilă este în curs de desfășurare, o transformare axată pe producerea de alimente sănătoase și de înaltă calitate, folosind mai puțină apă și energie, rămânând în același timp rezistente la impactul schimbărilor climatice. În cele din urmă, spiritul inovator și antreprenorial al fermierilor noștri a transformat deja acest pământ de mai multe ori”, a continuat Díaz.

› Vezi galeria foto ‹

Acest miracol economic a început în 1963, într-o peninsulă aridă și însorită numită Campo de Dalías, unde regiunea înregistra atunci unele dintre cele mai scăzute rate de creștere economică din întreaga Europă și condiții extrem de dificile pentru horticultură, oână când fermierii au început cu încăpățânare să protejeze culturile de vânt cu sere rudimentare din plastic.

Curând, și-au dat seama că serele puteau difuza și lumina, reține căldura și conserva umiditatea, controlând astfel microclimatul. Acest lucru, împreună cu irigarea prin picurare, combaterea naturală a dăunătorilor și cercetarea genetică, a făcut posibilă creșterea numărului de recolte, permițându-le chiar și iarna.

„Marea de plastic” a devenit astfel un adevărat district agricol intensiv, unde, alături de sere, există pepiniere, laboratoare chimice, școli profesionale și centre de cercetare, cum ar fi Fundación Tecnova, unde se studiază materiale plastice mai eficiente și culturi adaptate la climă, precum și companii de ambalare și cooperative de distribuție. Produsele sunt exportate peste tot, în special în țările nordice ale Europei.

În Balanegra, de-a lungul coastei de vest a orașului Campo de Dalías, tehniciana Patricia Baldan Cruz stă de vorbă cu colega sa María José Araos Fuentes în fața unei mari instalații de desalinizare administrate de compania publică Acuamed.

„Marea de plastic a devenit un punct de referință global pentru producția alimentară eficientă, sigură și responsabilă. Astăzi, când planeta se confruntă cu dubla provocare de a hrăni o populație în creștere și de a proteja resursele naturale, Almería se prezintă ca un laborator viu de soluții. Produce alimente proaspete și sănătoase pe tot parcursul anului, cu standarde de mediu stricte, tehnologie avansată și consum minim de apă. Instalația noastră de desalinizare, de exemplu, este una dintre cele mai mari din Europa și funcționează din 2015: în fiecare zi extrage apă de mare și desalinizează peste 120 de kilometri cubi de apă, echivalentul a două piscine olimpice pe oră”, spune Patricia Cruz.

Care va fi viitorul „mării de plastic”? Un posibil răspuns poate fi găsit între zidurile școlii Agraria de Vícar, fondată în 1972 la marginea satului La Gangosa.

„Aici, 480 de elevi din diverse părți ale Andaluziei studiază cele mai noi tehnici agricole și se pregătesc să intre într-o lume a muncii care, în următorii 20 de ani, va duce la o agricultură bazată pe inteligență artificială aplicată, IoT și senzori avansați, consolidată de sisteme agrovoltaice și biocompozite, folosind soiuri de culturi rezistente și o mentalitate orientată spre economia circulară”, spune directorul școlii, Francisco Valverde.

„Le predăm studenților noștri atât teorie, cât și practică, cultivând și comercializând produse pe un teren de două hectare lângă școală. Ne propunem să transmitem noile tehnologii care, în viitor, nu numai că vor asigura sustenabilitatea și securitatea alimentară, dar vor consolida și rolul orașului Almería ca punct de referință global pentru creșterea inovatoare combinată cu dezvoltarea socială”, a subliniat el.

Problemele generate de o astfel de agricultură nu pot fi negate. Principalele probleme sunt legate de exploatarea umană. În „marea de plastic”, forța de muncă este formată din peste 70.000 de lucrători străini, majoritatea din Maroc și Africa Subsahariană. Deși este adevărat că mulți trăiesc în condiții decente și demne, adesea în orașe curate cu servicii complete, mulți sunt adesea subplătiți, iar unii locuiesc în condiții precare, în case rurale lângă sau printre sere.

Mai mult, deși un procent semnificativ din plasticul utilizat este reciclat în mod corespunzător (85%, conform unor surse), există încă situații critice legate de depozitarea ilegală a deșeurilor și abandonarea acestora.