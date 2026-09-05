Grecia își extinde „mineritul canalizărilor”, transformând apele uzate în apă pentru irigații

Sistemul curăță apele uzate în apropierea locului în care acestea vor fi utilizate. FOTO: Athens Water Supply and Sewerage Company

În încercarea de a reutiliza apele uzate pentru irigații, pe măsură ce seceta și temperaturile mai ridicate pun presiune asupra resurselor, Grecia a apelat la „mineritul canalizării”, potrivit thecooldown.com.

Proiectul de reciclare a apelor uzate inaugurat în decembrie 2025 în Markopoulo a fost dezvoltat de Compania de Alimentare cu Apă și Canalizare din Atena și Universitatea Tehnică Națională din Atena.

În loc să se bazeze pe o stație de tratare aflată la distanță, sistemul curăță apele uzate în apropierea locului în care acestea vor fi utilizate și furnizează apă recuperată pentru irigarea spațiilor verzi urbane.

Nu orice utilizare necesită apă potabilă. Prin rezervarea apei de calitate potabilă pentru gătit, băut și igienă, orașele pot utiliza mai eficient rezervele limitate, menținând în același timp parcurile, copacii și alte spații verzi care contribuie la răcirea cartierelor în timpul verilor lungi și fierbinți din Grecia.

Markopoulo are în plan două proiecte, inclusiv un proiect-pilot în Metamorfosi, pe care raportul privind sustenabilitatea al Companiei de Alimentare cu Apă și Canalizare din Atena l-a identificat drept „prima aplicație de minerit al canalizării din Grecia”, precum și instalarea de la Pepiniera Urbană de Arbori din Atena, în Parcul Goudi.

Mineritul canalizării presupune o abordare diferită față de tratarea convențională centralizată. Deoarece funcționează la o scară mai mică și descentralizată, poate reduce distanțele pe care trebuie transportate apele uzate și apa proaspătă.

Tehnologia a trecut de la etapa de demonstrație a conceptului la utilizarea în mediul urban. Metamorfosi a fost primul proiect demonstrativ. Parcul Goudi a arătat că metoda poate funcționa într-un mediu urban real, producând apă recuperată care respectă standardele pentru irigații fără restricții și pentru utilizare urbană.

La Parcul Goudi, Universitatea Tehnică Națională din Atena a descris amplasamentul drept un „laborator viu” pentru testarea conceptelor economiei circulare în condiții urbane de zi cu zi, nu doar pentru tratarea apei. Irigațiile fiabile pot contribui la menținerea sănătății spațiilor verzi publice în timpul valurilor de căldură.

Proiectul a tratat apele uzate ca pe o resursă, și nu ca pe un flux de deșeuri într-un singur sens, contribuind la conservarea apei dulci de înaltă calitate pentru scopurile care necesită cel mai mult acest tip de apă.

Ce presupune proiectul

Markopoulo reprezintă cea mai avansată etapă a proiectului, folosind tehnologia bioreactorului cu membrane împreună cu tratarea cu ultraviolete, precum și energie solară și sisteme digitale pentru monitorizare și control.

Cercetătorii continuă, de asemenea, să studieze această tehnologie. Programul de cercetare privind apa și economia circulară al Universității Tehnice Naționale din Atena se desfășoară până în 2028 și include operarea și monitorizarea continuă a proiectului-pilot de la pepiniera din Atena.

Compania de Alimentare cu Apă și Canalizare din Atena consideră reutilizarea apelor uzate drept una dintre componentele strategiei sale mai ample de gestionare a apei, în special în estul regiunii Attica.

Deși aceste proiecte sunt încă în faza de pilot și demonstrație și nu înlocuiesc rețeaua convențională de alimentare cu apă a Atenei, ele indică o posibilă direcție pentru orașele care se confruntă cu deficit de apă, prin reutilizarea unei cantități mai mari de apă la nivel local și păstrarea rezervelor de apă potabilă pentru nevoile esențiale.