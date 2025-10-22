Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră

Despina Vandi este o cântăreață extrem de populară Grecia FOTO: Instagram/ Despina Vandi

Un videoclip care o arată pe cântăreața Despina Vandi, extrem de populară Grecia, dusă la hotelul unde era cazată de o mașină de patrulare a poliției, după ce a făcut pană pe o șosea din Halkidiki, a provocat indignare în toată țara.

Imaginile care au fost difuzate într-o emisiune matinală de televiziune au fost surprinse în luna august, potrivit ekathimerini.com.

Scenele au generat comparații cu un caz petrecut anul trecut, când poliția a refuzat să intervină în cazul unei femei aflată într-o situație de risc, spunându-i că „mașina de patrulare nu este taxi”. Femeia, Kyriaki Griva, a fost apoi înjunghiată mortal de către fostul partener chiar în fața unei secții de poliție din Atena.

Potrivit sursei citate, poliția a declarat că vehiculul lui Vandi se oprise pe una dintre cele două benzi ale unui drum fără bandă de urgență, reprezentând un risc de accident. Ofițerii au spus că, de fapt, ar fi dus-o pe Vandi până la un punct apropiat, de unde putea se cheme un taxi.

Se pare că în acest caz nu a fost dispusă nicio anchetă internă.