Guvernatorul uneia din cele mai mari bănci centrale europene a demisionat brusc. Decizia lui e considerată una strategică

Guvernatorul Băncii Naționale a Franței, François Villeroy de Galhau și-a anunțat luni, în mod surprinzător, demisia anticipată din funcție. Economiștii consideră că momentul acestei decizii este o mișcare calculată pentru ca Emmanuel Macron să poată numi un succesor aliniat viziunii sale economice pro-europene, scrie Euronews.

Demisia va intra în vigoare în iunie 2026.

Această plecare neașteptată are loc la aproximativ 18 luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al său, în octombrie 2027. Această mișcare schimbă strategic responsabilitatea de a-l desemna pe succesorul său, transferând-o către actualul președinte al Franței, Emmanuel Macron.

Dacă Villeroy de Galhau ar fi finalizat întregul său mandat, numirea următorului guvernator al Băncii Franței ar fi revenit câștigătorului alegerilor prezidențiale din aprilie 2027, iar sondajele actuale sugerează că un candidat de extremă dreapta ar putea câștiga.

Deși guvernatorul Băncii Franței a invocat motive personale pentru plecare, și anume conducerea Fundației Apprentis d'Auteuil, o organizație caritabilă pentru tinerii vulnerabili, momentul este perceput ca o mișcare calculată pentru a asigura continuitatea în leadershipul instituției.

Într-un comunicat de presă, Villeroy de Galhau a asigurat că „puțin mai mult de un an înainte de încheierea celui de-al doilea mandat, mi se pare că am realizat esențialul din misiunea mea”. Într-o scrisoare separată adresată angajaților Băncii Franței, guvernatorul, care a condus instituția aproape 11 ani, a recunoscut și că „această decizie ar putea veni ca o surpriză”.

Demisia după stabilizarea situației

Villeroy de Galhau ar fi putut, de asemenea, să fi ales cu grijă momentul oportun al stabilității actuale.

După o perioadă lungă de impas legislativ în Franța, care a dus la prăbușirea mai multor guverne, prim-ministrul Sébastien Lecornu a reușit să obțină aprobarea bugetului pentru 2026, care a fost anunțat la începutul lunii.

La finalul lui 2025, incapacitatea Franței de a adopta un buget a zguduit încrederea investitorilor, ceea ce a dus la creșterea ratei de risc a datoriei franceze la cele mai mari niveluri din ultimii ani.

Prin așteptarea finalizării acestui buget, Villeroy de Galhau a asigurat că plecarea sa nu va provoca panică pe piețele financiare și nu va agrava criza politică existentă. Președintele Emmanuel Macron poate acum să se concentreze pe numirea unui succesor care va fi probabil aliniat viziunii sale economice pro-europene și centristă.