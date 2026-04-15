Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham, intervine în scandalul cu părinţii lui: „Familia lui mi-a provocat multă anxietate”

Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, a dezvăluit că a avut probleme cu familia fostului ei iubit, pe vremea când erau un cuplu, acum șapte ani. Sursa foto:Getty Images

Hana Cross îi ia apărarea soţiei lui Brooklyn Beckham, fostul său iubit, şi a mărturist într-un interviu că a resimţit şi ea probleme din familia Beckham: „Timpul petrecut cu familia lui mi-a provocat multă anxietate.”

Fosta iubită a lui Brooklyn Beckham este alături de soția tânărului, Nicola Peltz Beckham. Revista Hello!, preluată de Corriere della Sera a publicat un interviu exclusiv cu Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham. În interviu, aceasta a discutat despre relația pe care a avut-o cu fiul celebrului cuplu britanic, Victoria și David Beckham. Tânăra a vorbit și despre relația ei cu părinţii lui, descriind-o ca fiind „o sursă de anxietate constantă”.

În timpul interviului, fosta iubită a lui Brooklyn a dezvăluit că a avut probleme cu familia fostului ei iubit când se întâlneau acum șapte ani, înainte ca el să o cunoască pe actuala sa soție, Nicola Peltz. Hana Cross a dezvăluit că nu a avut întotdeauna o relație plăcută cu părinții fostului ei iubit: „Ca să fiu sinceră, timpul petrecut cu familia lui mi-a provocat multă anxietate.” Aceasta a adăugat: „Au fost o mulțime de semnale de alarmă și lucruri care s-au întâmplat în timpul relației și care, privind în urmă, ar fi trebuit să mă facă să mă gândesc și poate să mă determine să închei relația sau să mă distanțez mult mai devreme.”

Aceasta este o nouă evoluție într-o dispută familială care a captat atenția publicului. Hana Cross a explicat că a fost catapultată în centrul atenției presei alăturându-se familiei Beckham. Această schimbare bruscă din viaţa ei a fost dificil de gestionat pentru tânără, care a mărturisit: „Aveam doar douăzeci de ani când am început să ne întâlnim, tocmai începusem să fiu model și am trecut de la viața de la țară la Londra şi la o relație de genul acesta. Uneori este greu să știi cum să te comporți într-o astfel de situație.”