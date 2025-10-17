Hoţ de biciclete prins după 10 ani pe baza probei ADN pe care a lăsat-o în geamul magazinului jefuit

Urmele de sânge de pe geamul vitrinei au fost prelevate imediat și trimise la experţii criminalişti din Parma pentru analiză. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr din localitatea Merano, regiunea Alto Adige, în Italia, a jefuit în anul 2016 un magazin de biciclete și schiuri, lăsând o dâră de sânge pe rama ferestrei, care a fost colectată și trimisă la Departamentul de Cercetări Ştiinţifice din Parma pentru a fi analizată.

Supectul avea 24 de ani în momentul comiterii infracţiunii, iar acum la 34 de ani a fost pus sub acuzare, pentru că anchetatorii cred că este responsabil pentru un furt de aproximativ 14.000 de euro în 2016, relatează La Repubblica.

Părea un jaf fără cusur, cu excepția unei singure greșeli: tânărul a lăsat niște pete de sânge lângă geamul forțat, probabil în timp ce încerca să pătrundă în magazin. Acele urme, prelevate imediat și trimise la experţii criminalişti din Parma pentru analiză, nu au oferit însă nicio potrivire utilă.

Abia recent, datorită extinderii Bazei Naționale de Date ADN, a apărut o compatibilitate. Bărbatul, acum fără adăpost, a fost reclamat de către Carabinierii de la secția Merano la parchetul competent.