Iguane "înghețate" cad din copaci din cauza temperaturilor scăzute în Florida. De 15 ani nu a mai fost atât de frig

Iguanele cad din copaci în Florida din cauza vremii neobișnuit de reci. Sursa colaj foto: Getty Images

Un val rar de frig care a lovit statul american Florida a lăsat mii de iguane "amorțite de frig" și imobile, unele dintre ele căzând din copaci. Oficialii din cadrul Agenţiei pentru protecția faunei sălbatice au declarat că acestea pot fi capturate cu ușurință, a relatat BBC. Considerate dăunătoare, localnicii au răspuns la apelul autorităţilor care le-au solicitat ajutorul în cursa de capturare a reptilelor. În sudul Floridei, mercurul a coborât în termometre până la minus 1 grad Celsius, fiind cea mai rece vreme pe care oamenii de aici au avut-o în ultimii 15 ani.

Șansele ca o reptilă "înghețată" de 4,5 kg să se prăbușească în fața unei persoane sunt puțin probabile, dar în această perioadă a anului în Florida, șansa ar putea fi mai mare decât crezi. Şi asta din cauza valului de frig care a ajuns deasupra statului american Florida. La Miami, Fort Lauderdale și West Palm Beach s-au atins minime record, ajungând la -1 grad Celsius, duminică, potrivit Weather Channel.

Reptilele, precum iguanele, sunt ectoterme (animale cu "sânge rece"), ceea ce înseamnă că temperatura lor corporală internă este influențată de temperatura mediului. Când devine prea frig – temperaturile scăzute din Florida au avut o valoare medie de 7 - 8°C – procesele lor interne încetinesc, ducând la fenomenul cunoscut sub numele de "cold stunning" (amorțire cauzată de frig), potrivit sursei citate.

Fenomenul nu le pune viața în pericol permanent acestor reptile. Şi asta pentru că, odată ce vremea se încălzește, ele revin la mișcare. Pe de altă parte, autoritățile avertizează că pot deveni agresive imediat după revenirea la temperaturi normale, a scris publicaţia The Telegraph.

Autoritatea pentru faună sălbatică din Florida a cerut populației să captureze aceste iguane, considerate o specie invazivă, care nu este originară din stat, în timp ce sunt imobile. Jurnaliştii de la BBC au scris că, în prezent, peste 2.000 de iguane amorțite de frig au fost predate autorităților.

De ce Florida se grăbește să colecteze iguanele "înghețate" care cad din copaci

Iguanele sunt considerate dăunătare, iar faptul că "au amorţit de frig" le oferă reprezentanţilor de mediu o oportunitate ideală de a reduce populația.

"Iguanele verzi provoacă pagube vegetației din grădinile rezidențiale și comerciale și sunt adesea considerate o pacoste de către proprietari. Iguanele sunt atrase de copacii cu frunziș sau flori, de majoritatea fructelor (cu excepția citricelor) și de aproape orice legumă", a transmis Comisia pentru Conservare a Peștilor și a Faunei Sălbatice din Florida într-un comunicat, a relatat National Post.

Iguanele verzi nu sunt originare din Florida, dar au fost introduse în "Statul Soarelui" în anii 1960, potrivit National Geographic. De atunci, reptilele mari, asemănătoare dinozaurilor, s-au instalat în regiunile sudice și centrale, lenevind pe gardurile din curți, mișcându-se prin canale și înghițind multe plante ornamentale de grădină.