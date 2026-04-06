Imagini ca în pandemie în Ierusalim. E Săptămâna Mare, dar Orașul Vechi e liniștit și straniu de gol

E Săptămâna Mare. Orașul Vechi din Ierusalim e însă liniștit și straniu de gol.

Anul acesta, în timp de război, Orașul Vechi din Ierusalim este straniu de gol în timpul Săptămânii Mari. Israelul a închis locurile sfinte ale tuturor celor trei mari religii, în ultimele săptămâni. Autoritățile au permis de atunci doar accesul unor membri ai clerului în Biserica Sfântului Mormânt și unor grupuri limitate la Zidul Plângerii. Moscheea Al-Aqsa rămâne complet închisă, scrie The Washington Post.

În mod normal, în timpul sezonului sfânt din Ierusalim, zeci de mii de pelerini creștini din țări îndepărtate se adunau pentru a urma traseele sfinte. Sute de mii de musulmani se rugau de obicei la Moscheea al-Aqsa de Eid. Jumătate de milion de evrei își plecau capetele la Zidul Plângerii în timpul Paștelui.

› Vezi galeria foto ‹

Acum, poliția a obligat, de asemenea, toate magazinele din Orașul Vechi să se închidă, cu excepția magazinelor alimentare esențiale și a magazinelor alimentare.

Unitățile de cazare au prețuri de extrasezon. La o pensiune, la recepție e afișat un tarif de extrasezon: 125 de euro (aproximativ 144 de dolari), în scădere de la 145 de euro (aproximativ 167 de dolari).

Mulți locuitori ai Orașului Vechi, dintre care trei sferturi sunt palestinieni, se bazează pe sezonul de vârf pentru a-și asigura existența și spun că argumentul poliției nu se menține atunci când magazinele sunt deschise chiar în afara zidurilor de piatră ale citadelei.

Vineri, puțini oameni au treceut prin stațiile de metrou. Pe străzi se plimbau câțiva călugări, un grup de călugărițe. Un grup de șase preoți - din Spania, Mexic, Germania - au mers pe Via Dolorosa, doar pentru a fi întorși din drum de poliție. Mai târziu, s-au așezat pe treptele unui magazin de suveniruri închis, recitând cu voce tare versete biblice.

Un mic grup a fost în cele din urmă lăsat să treacă, escortat de poliție. Câțiva călugări franciscani s-au oprit la a patra stație din fața Patriarhiei Armene. Erau mai mulți reporteri decât clerici: 12 ofițeri înarmați și 36 de jurnaliști priveau în timp ce șapte bărbați se rugau.

Poliția de frontieră israeliană a închis în mare parte Orașul Vechi pentru nerezidenți. Magazinele care încalcă ordinul de închidere riscă o amendă de peste 1.000 de șekeli (319 dolari), au declarat proprietarii de magazine, unii dintre ei alungând un reporter de teamă că chiar și o scurtă conversație ar sugera că fac afaceri.

„Dacă poliția te vede aici, voi fi amendat”, a spus Fawad, proprietarul unui magazin de suveniruri.

Proprietarul unui magazin de dulciuri a spus că afacerea a ajuns la „1%”. „Marfa „stă nefolosită, se deteriorează, în unele cazuri se distruge. Totul este distrus. Totul este inutil”, a spus Mohamad Nadeem. „Cheltuielile sunt mari, prețurile cresc vertiginos. Este foarte, foarte greu să trăiești într-un loc ca acesta.”

Autoritățile israeliene au declarat că restricțiile din Orașul Vechi sunt necesare din cauza lipsei de adăposturi antiaeriene și a străzilor pe unde nu pot intra vehiculele de urgență.

Turismul este un pilon al economiei Ierusalimului. Aproximativ 2,5 milioane de creștini au vizitat Israelul în 2019, potrivit Ministerului Turismului.