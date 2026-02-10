Imagini cu blocuri de gheață luate de curenți pe râul Hudson, prin fața zgârie-norilor din Manhattan. N-a mai fost așa ger din anii ’60

Blocuri mari de gheață au fost fotografiate plutind pe râul Hudson, între Manhattan și New Jersey, după cel mai rece weekend al iernii, în timp ce un val de aer arctic a coborât temperaturile mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că 18 oameni au murit din cauza gerului extrem, scrie BBC.

Luni, pe blocuri mari de gheață se deplasau luate de curenți, pe râul Hudson.

De la finalul lunii ianuarie, orașul a trecut printr-un episod prelungit de frig, inclusiv 13 zile cu temperaturi de 0 grade sau mai mici, unul dintre cele mai lungi astfel de intervale înregistrate în ultimele decenii.

În weekend, încă o persoană „și-a pierdut viața pe străzile orașului”, a spus Mamdani luni, adăugând că „fiecare viață pierdută este o tragedie” și că administrația locală se gândește la familiile îndoliate.

Deși temperaturile sunt așteptate să crească în această săptămână, ele vor rămâne sub media sezonului, iar primarul le-a transmis locuitorilor să „stea în siguranță, să rămână în interior” și să aibă grijă unii de alții.

Edilul a mai precizat că, din 19 ianuarie, a fost activată o alertă de tip „Code Blue”, care relaxează regulile de primire în adăposturile pentru persoane fără locuință. Potrivit lui Mamdani, capacitatea rețelei a fost suplimentată și prin adăugarea a zeci de camere de hotel, iar echipele din teren au fost întărite cu lucrători din asistența sociali care patrulează străzile pentru a direcționa oamenii vulnerabili către adăposturi.

Serviciul Național de Meteorologie al SUA (NWS) a anunțat că temperaturile urmează să urce în jurul valorii de 0 grade în cea mai mare parte a săptămânii, după o nouă zi cu ger extem.

Masa de aer arctic a adus în regiune „temperaturi resimțite” la valori periculoase, mult sub zero, ceea ce înseamnă risc de hipotermie și degerături, au avertizat meteorologii.

Seria de 13 zile cu temperaturi de 0 grade sau mai mici, una dintre cele mai lungi pentru New York din anii ’60 încoace, s-a încheiat vineri.