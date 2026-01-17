Imagini cu un buncăr nuclear care se poate prăbuși în orice moment. Fenomenul alarmant care a dus la această situație

Buncărul nuclear din Tunstall, East Yorkshire, Anglia, a fost construit în jurul anului 1959 FOTO: Getty Images

Oamenii au fost rugați să evite o zonă de coastă unde un buncăr nuclear din perioada Războiului Rece, agățat de marginea unei stânci, ar putea fi la „doar câteva zile” distanță de a se prăbuși în mare.

Clădirea, situată deasupra plajei Tunstall din East Yorkshire, Anglia, a fost construită în jurul anului 1959 ca post de observație, în eventualitatea unui război nuclear. A fost scoasă din uz în anii 1990.

› Vezi galeria foto ‹

În prezent, eroziunea costieră dintre Withernsea și Hornsea, o zonă pe care Agenția pentru Mediu a descris-o drept una dintre cele mai rapid erodate linii de coastă din Regatul Unit, a lăsat structura clătinându-se pe marginea stâncii, la câțiva metri deasupra plajei aflate dedesubt.

Istoricul amator Davey Robinson filmează ultimele zile ale buncărului și a declarat pentru BBC: „Avem una dintre cele mai erodate coaste din Europa, iar acest buncăr nu mai are mult de rezistat, poate doar câteva zile”.

Fotografii recente arată buncărul într-o poziție precară, agățat de stânca erodată, cu foarte puțin din mal rămas pentru a-l susține.

Un purtător de cuvânt al Consiliului East Riding of Yorkshire a declarat că autoritatea locală nu are responsabilități legale asupra clădirii, întrucât aceasta se află pe teren privat, dar a recomandat oamenilor să evite zona din jurul ei.

Un reprezentant al consiliului a declarat pentru The Independent: „Consiliul East Riding of Yorkshire nu are nicio responsabilitate legală legată de această structură. Structura se află pe un teren aflat în proprietate privată.

Această locație se încadrează în Unitatea de Politică E (Rolston – Waxholme) din Planul de Management al Liniei de Coastă; abordarea de gestionare pentru această zonă rămâne «fără intervenție activă». Prin urmare, coasta nu este protejată în această zonă, permițând proceselor naturale costiere să continue.

Recunoscând riscul reprezentat de structură, consiliul solicită ca oamenii să evite zona, atât în partea superioară a stâncii, cât și pe plajă, în dreptul locului unde aceasta coboară spre stâncă.

De asemenea, consiliul le reamintește vizitatorilor și locuitorilor să păstreze întotdeauna o distanță sigură față de baza stâncilor aflate în eroziune, din cauza riscurilor asociate”.

Potrivit Yorkshire Marine Nature Partnership, linia stâncilor din estul regiunii se retrage cu aproximativ patru metri pe an. Acest lucru înseamnă că, anual, cantități semnificative de material sunt eliberate în mare.

Deși linia de coastă se schimbă de mii de ani, aceste procese au fost accelerate de schimbările climatice. Creșterea nivelului mării, furtunile frecvente și severe, precum și temperatura mai ridicată a suprafeței mării sporesc probabilitatea alunecărilor de teren, a eroziunii și a inundațiilor.