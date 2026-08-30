Imagini senzaționale cu două avioane Airlink care trec razant peste stadionul din Cape Town înainte de meciul Springboks

3 minute de citit Publicat la 11:58 30 Aug 2026 Modificat la 12:06 30 Aug 2026

Imagini senzaționale cu două avioane Airlink care trec razant peste stadionul din Cape Town înainte de meciul Springboks. FOTO Colaj X

Două avioane ale companiei Airlink au survolat stadionul DHL din Cape Town, sâmbătă, cu puțin timp înaintea meciului dintre Springboks și All Blacks. Din anumite unghiuri avioanele par să treacă foarte aproape de acoperișul stadionului, iar imaginile au devenit virale.

Imaginile au atras atenția din cauza unghiului din care au fost filmate. Din tribune, avioanele par să treacă foarte aproape de acoperiș, scrie Sunday Guardian Live.

A pair of Airlink Embraer E-195s nearly collided with Cape Town’s DHL Stadium while conducting a flyover this afternoon.



The first jet cleared the stadium roof by a few meters, while the second was hit by the stadium pyrotechnics. pic.twitter.com/nJmCGgQT1R — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2026

Filmările realizate din alte unghiuri și datele disponibile despre zbor sugerează însă că distanța reală ar fi putut fi mai mare decât pare în imaginile virale.

Survolul a avut loc înaintea meciului din cadrul turneului „Rugby’s Greatest Rivalry”, seria de partide dintre Africa de Sud și Noua Zeelandă din 2026. Airlink este compania aeriană oficială pentru deplasările interne din cadrul turneului și transportă echipele și membrii staffurilor între orașele în care au loc meciurile.

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De ce au survolat avioanele Airlink stadionul DHL

Airlink a organizat survolul în cadrul parteneriatului cu turneul „Rugby’s Greatest Rivalry”. Compania a mai organizat un astfel de zbor la Ellis Park, în Johannesburg, la începutul lunii august.

Survolul din Cape Town a avut loc cu puțin timp înainte ca Springboks și All Blacks să intre pe teren. Meciul face parte dintr-o serie mai amplă de confruntări care va continua la Johannesburg și apoi în Statele Unite.

? Watch! These Planes Swoop Incredibly Low Over Cape Town Stadium



Two Airlink passenger planes flew just metres above the stadium roof before the South Africa-New Zealand rugby Test.#Capetown #Airlink #Planes pic.twitter.com/XWyxOGqAvF — Ravinder Singh (@ravindraJourno) August 30, 2026

La survol au participat două aeronave Embraer E-Jets ale Airlink, identificate ca ZS-YAE și ZS-YDE. Avioanele au avut inscripții și elemente grafice dedicate turneului de rugby.

Din interiorul stadionului, aeronavele au părut foarte aproape de acoperiș. Însă imaginile filmate de jos pot crea o impresie diferită de distanța reală dintre avion și stadion.

Cape Town, get your cameras ready! ✈️



We’ll be visiting DHL Stadium just before kick-off, so get creative and share your pics and vids with us using #FlyAirlink, and yours could be featured next! ?



Airlink is an Official Partner of Rugby’s Greatest Rivalry, presented by Castle… pic.twitter.com/kfgwClyGWO — Airlink (@Fly_Airlink) August 29, 2026

Cât de jos au zburat avioanele

Datele de urmărire a zborurilor citate în relatările despre survol arată că una dintre aeronave a înregistrat o altitudine barometrică de aproximativ 50 de metri, în timp ce altitudinea GPS raportată a fost de aproximativ 282 de metri.

?TRENDING: Two Airlink planes flew alarmingly low over DHL Stadium in Cape Town before South Africa faced New Zealand. pic.twitter.com/0ker09DUs0 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 29, 2026

Diferența dintre cele două valori trebuie luată în calcul atunci când este evaluată distanța reală dintre avion și stadion. DHL Stadium are o înălțime raportată de aproximativ 47 de metri, ceea ce sugerează că distanța dintre aeronave și stadion ar fi putut fi mai mare decât pare în imaginile filmate din tribune.

look how low this flyover looked. two airlink passenger jets just flew over dhl stadium in cape town ahead of the springboks vs. all blacks match. pic.twitter.com/5r5nB1j9ti — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

Acesta este unul dintre motivele pentru care spectatorii au avut impresia că avioanele au trecut aproape de acoperiș.

Unghiul de filmare a avut un rol important. Când primul avion a trecut deasupra stadionului și și-a schimbat poziția, partea din spate a aeronavei a părut să coboare spre acoperiș.

Survolurile avioanelor, o tradiție la marile evenimente sportive din Africa de Sud

Survolurile avioanelor sunt o tradiție la unele dintre cele mai importante evenimente sportive din Africa de Sud.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple datează din 1995, la Cupa Mondială de Rugby. Înaintea finalei de la Ellis Park, un Boeing 747 al South African Airways a survolat stadionul.

De atunci, astfel de momente au continuat să apară la evenimente importante de rugby din Africa de Sud. Survolul Airlink se înscrie în această tradiție, fiind în același timp parte din promovarea turneului din 2026.